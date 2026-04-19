Mindefensa niega que la CIA tenga información sobre posible atentado contra el candidato Iván Cepeda

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, tenga información sobre un posible atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda, en medio de la controversia generada por declaraciones previas del presidente Gustavo Petro.



En diálogo con Noticias Caracol, el jefe de la cartera de Defensa fue consultado directamente sobre la existencia de reportes de inteligencia provenientes de Estados Unidos en relación con un eventual plan para atacar al aspirante del Pacto Histórico. Frente a esta inquietud, el funcionario fue enfático en descartar que exista información confirmada por parte de esa agencia.

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“Ellos nos han informado que en cuanto llegaran a tener alguna información al respecto nos la compartirían, pero en este momento no tienen”, afirmó el ministro, al responder sobre la supuesta alerta internacional.



¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

Las declaraciones del ministro se producen luego de que el presidente Petro asegurara que la CIA contaba con “datos reales y concretos” sobre un posible atentado contra Cepeda. El mandatario hizo esa afirmación a través de su cuenta en la red social X, donde advirtió sobre la necesidad de anticipar y neutralizar cualquier amenaza contra el proceso electoral.

Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Defensa introduce una versión diferente frente a esa versión, al indicar que, hasta el momento, no existe información compartida oficialmente por parte de la agencia estadounidense sobre un riesgo específico contra el candidato.



En paralelo a esta controversia, el Gobierno nacional reiteró que se han adoptado medidas para garantizar la seguridad de todos los aspirantes a la Presidencia. El ministro Sánchez señaló que los esquemas de protección han sido reforzados y que las autoridades han desplegado recursos para prevenir cualquier situación de riesgo.



Según explicó, se han atendido 172 eventos relacionados con actividades de campaña, con la participación de más de 6.000 uniformados en diferentes regiones del país. Estas acciones hacen parte de una estrategia orientada a acompañar a los candidatos en sus recorridos y actos públicos.

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Además, el Gobierno anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita anticipar o evitar posibles atentados contra candidatos presidenciales. “La clave de todo ello es anticiparnos”, señaló el ministro al referirse a la importancia de la prevención en el contexto electoral.



Investigaciones en curso

El titular de Defensa también indicó que las amenazas denunciadas por otros aspirantes, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, están siendo investigadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el funcionario, estos casos ya cuentan con "noticia criminal", lo que permite avanzar en las indagaciones para identificar a los responsables.

Las autoridades señalaron que los organismos de inteligencia trabajan de manera articulada para evaluar riesgos y adoptar medidas que garanticen la integridad de los candidatos y el normal desarrollo de la campaña.

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Las declaraciones se dan en un momento clave, en el que el país avanza hacia las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. En este escenario, la seguridad de los aspirantes se ha convertido en un tema central del debate público, especialmente tras las denuncias de amenazas y los llamados a fortalecer las garantías electorales.

Por su parte, Iván Cepeda ha señalado que continuará con su actividad política pese a las advertencias conocidas, mientras las autoridades insisten en que se mantendrá el acompañamiento institucional para todos los candidatos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co