Así reaccionaron Claudia López y Sergio Fajardo al “reto” de Iván Cepeda para debate

Hay expectativa por la posibilidad de un debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, entre los que estaría el senador y aspirante por el Pacto Histórico Iván Cepeda, quien retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a un debate.

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El mismo candidato se comunicó con Noticias Caracol y reiteró que no se trata de ningún cambio de postura y se reafirmó en su intención de asistir a debates, siempre y cuando estos se realicen en el marco del respeto y la independencia.

El senador, que no estuvo en el debate presidencial Colombia Decide su Energía realizado en Cartagena, envió un mensaje contundente a dos rivales en especial: “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”. (Lea también: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le responden a Iván Cepeda tras reto a debatir)



De inmediato, los dos candidatos respondieron.



La candidata por el Centro Democrático expresó: “Siquiera se le quitó el miedo a Cepeda; si lo hemos citado varias veces a debates, pero él prefería estar escondido. Que hablemos sobre la paz total y cómo le ha entregado territorio, armas y ha entregado a los colombianos a la violencia”.

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“Tan pronto le interponen una tutela, se disfraza de demócrata y acepta el reto que le estoy haciendo desde hace muchísimos meses. Estoy listo, señores de Caracol TV, Noticias RCN, El Tiempo, Luis Carlos Vélez, Blu Radio, W Radio, Caracol, el que sea, organicen lo que sea”, dijo por su parte De la Espriella.



“Estamos listos para debatir”

Claudia López y Sergio Fajardo fueron dos de los candidatos que respondieron a lo dicho por Iván Cepeda sobre el debate.

La exalcaldesa sostuvo que “en democracia no hay duelos ni retos sino debates” y añadió: “De nuestra parte estamos listas para debatir y defender Una Nueva Historia!”.

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Por su parte, Sergio Fajardo le dijo a Iván Cepeda que “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público”.

Sin embargo, cuestionó al candidato del Pacto Histórico: “¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? Yo estoy listo. Siempre listo para un CAMBIO. SERIO. SEGURO”.

Por su parte, el candidato Luis Gilberto Murillo, planteó otro reto: “Reto de debatir a Abelardo de la Espriella, a Iván Cepeda, a Paloma Valencia, a Sergio Fajardo, a Claudia López. Tenemos que debatir tesis de país, visiones de país”.



La importancia de los debates presidenciales

“Una campaña sin debates es simplemente una campaña sin la confrontación de ideas, que incluso, no solo desde el punto de vista jurídico y moral, sino también desde el jurídico es cuestionable”, comentó el analista Gabriel Cifuentes.

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