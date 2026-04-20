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Noticias Caracol  / MUNDO  / Terremoto en Japón de magnitud 7.5 tiene en alerta de tsunami con olas de 3 metros

Terremoto en Japón de magnitud 7.5 tiene en alerta de tsunami con olas de 3 metros

Las olas de mayor tamaño se observaron en el puerto de Kuji, donde alcanzaron los 80 centímetros, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Terremoto en Japón de magnitud 7.5 tienen en alerta de tsunami con olas de 3 metros
No se registran víctimas, hasta el momento -
Archivo

Un sismo de magnitud 7,5 sacudió este lunes la costa oriental del centro y noreste de Japón a una profundidad de 10 kilómetros, lo que llevó a las autoridades del país a activar una alerta de tsunami, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento telúrico ocurrió a las 16.53 hora local (7.53 GMT), a aproximadamente 100 kilómetros del puerto de Kuji, situado en la costa de Sanriku, en el norte del país. Tras el sísmo, la JMA emitió avisos de tsunami para las zonas costeras comprendidas entre Hokkaido y la prefectura de Fukushima, donde se advirtió que las olas podrían alcanzar hasta tres metros.

Terremoto en Japón deja olas de 80 centímetros

Las mayores olas se registraron en el puerto de Kuji, con una altura de 80 centímetros, y hasta el momento no se ha informado de víctimas. La primera ministra, Sanae Takaichi, señaló ante la prensa que su gabinete se encuentra "confirmando el alcance de los daños humanos y materiales".

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En paralelo, las autoridades japonesas instaron a los habitantes de las áreas incluidas en la alerta de tsunami a desplazarse de inmediato a lugares seguros.

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Según explicó en una rueda de prensa Shinji Kiyomoto, director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, existe la posibilidad de que en los próximos días se produzcan nuevos terremotos de magnitud similar en la misma región, tal como ha sucedido en episodios anteriores.

El Gobierno japonés anunció la conformación de un equipo de emergencia para coordinar las labores de respuesta y ofrecer "todo el apoyo necesario", indicó en la red social X la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Por otro lado, los operadores de las plantas nucleares informaron que no se detectaron irregularidades ni niveles anómalos de radiación en las inmediaciones de las centrales, según reportó la cadena pública NHK.

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En la misma línea, la empresa TEPCO aseguró que "no se ha confirmado ningún impacto" en las instalaciones ni en la infraestructura de sus centrales nucleares, aunque precisó que había ordenado la evacuación del personal de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.

Como consecuencia de los cortes eléctricos y de la activación de los sistemas de prevención, el servicio ferroviario —incluido el tren bala— fue suspendido en distintos puntos del país, entre ellos el tramo que conecta Tokio con Shizuoka.

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Cabe recordar que a comienzos de diciembre de 2025, un terremoto de magnitud 7,5 frente a las costas de la prefectura de Aomori dejó más de treinta personas heridas y generó olas de hasta 710 centímetros, aunque sin causar daños de gran consideración.

¿Por qué hay tantos terremotos en Japón?

Japón se encuentra ubicado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que experimenta terremotos con frecuencia y cuenta con infraestructuras especialmente diseñadas para resistir este tipo de fenómenos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: @Milografias

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