Así pasa alias ‘La Quica’, señalado sicario de Escobar, sus 10 cadenas perpetuas en EE. UU.

A sus 61 años, la vida de Dandeny Muñoz Mosquera, conocido en la historia criminal de Colombia como alias ‘La Quica’, se resume en cuatro paredes dentro de una prisión federal en California, Estados Unidos. Señalado en la década de los 90 como uno de los hombres de mayor confianza de Pablo Escobar y responsable de actos que estremecieron al mundo, hoy purga una condena que desafía la lógica del tiempo: 10 cadenas perpetuas consecutivas. Los Informantes habló con él y su hija.

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Muñoz Mosquera ha pasado más de la mitad de su vida en el sistema carcelario estadounidense como resultado de un proceso judicial que lo vinculó con el narcotráfico, el magnicidio de Luis Carlos Galán y el atentado al avión de Avianca en 1989, donde murieron 110 personas.



Dieciocho años de aislamiento en uan cárcel de máxima seguridad

El inicio de su condena en los Estados Unidos estuvo marcado por un régimen de aislamiento que se prolongó por casi dos décadas. Según relata su hija, Diana Katherine Muñoz, quien solo tiene registros de él a través de cartas y llamadas, los primeros años de su padre fueron en condiciones de restricción extrema.

“Al inicio, cuando a él lo capturaron allá, lo metieron en una prisión de máxima seguridad y tuvo 18 años de confinamiento solitario. Era en una celda que no podía salir de la celda, no podían salir al patio, no podían hacer absolutamente nada. Los 18 años los pasó en esa celda”, explicó Diana Katherine sobre la realidad que enfrentó Muñoz Mosquera.



En ese espacio mínimo, el contacto humano era inexistente y la infraestructura se limitaba a lo básico: “Ahí mismo, en el espacio donde están está la cama, el inodoro, un lavamanos. Es lo único que tienen”.



Lo que dice alias ‘La Quica’ sobe los delitos que cometió

Desde la prisión, alias ‘La Quica’ rompió su silencio para dar su versión sobre cómo terminó sentenciado a cadena eterna en un país donde, según afirma, no cometió delitos. El hombre, que nació en Medellín en 1965 en el seno de una familia de 15 hermanos, admite un pasado delictivo en Colombia, pero no sobre los cargos de terrorismo.



“No, yo era delincuente. Yo sí me mantenía robando, yo siempre estuve en la cárcel en Colombia por robo. Mantenía robando bancos y joyerías y cosas así con mis amigos, pero aquí me vinieron a acusar de narcotráfico”, relató en entrevista telefónica.

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Muñoz Mosquera sostiene que su captura en Nueva York en 1991 fue el inicio de un montaje judicial: “Me dijeron que bueno, que ese era el negocio, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar casa, me iban a dar dinero y o si no me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a dar de por vida en la prisión”.

“Les pregunté que por qué, si yo no había cometido ningún delito aquí, digo que a ellos no les importaba que ese era el negocio y así fue como me fabricaron este caso, así de fácil. Entonces, me dieron 10 cadenas perpetuas”, sentenció Muñoz.



El atentado del avión de Avianca y el magnicidio de Luis Carlos Galán

Uno de los puntos más polémicos de su expediente es su responsabilidad en la explosión del vuelo de Avianca. Alias 'La Quica' insiste en su inocencia respecto a este atentado y al asesinato de Luis Carlos Galán, argumentando que las investigaciones en Colombia no lo señalan directamente.

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Incluso, mencionó haber intentado comunicarse con los hijos del líder político asesinado. “Hace días yo le mandé una carta a los a los hijos de Galán y me contestaron muy déspotamente como diciendo que está bien lo que te hicieron por allá, sabiendo ellos de que yo no tuve ninguna participación en la muerte del papá de ellos”, afirmó.

Según su testimonio, el verdadero vínculo con Escobar provenía de su hermano, Brance Muñoz Mosquera, alias ‘Tyson’, muerto en 1992: “Mi hermano es el que trabajaba con él”.

A pesar de sus argumentos, la justicia de EE. UU. mantuvo la condena basada en cargos de terrorismo y narcotráfico, vinculándolo con actividades delictivas desde finales de los años 70. Muñoz cuestiona esto señalando su edad en aquel entonces: “En el 78 yo solamente tenía 12 años, era un niño”.



Rutina entre tejidos y estudio en prisión

Lejos de la imagen del temido sicario, el día a día de ‘La Quica’ en la actualidad se divide entre la formación académica y las manualidades. Ya ha acumulado más de 100 certificados de cursos realizados dentro de la prisión.

Su hija describe a un hombre que busca redención. Además de realizar ejercicio y dedicar tiempo a la oración, Muñoz Mosquera ha desarrollado una habilidad particular para el tejido. “Ha aprendido a tejer. Este muñequito también me lo hizo él, él lo hizo en la cárcel. Sí, con los colores de Colombia”, relató Diana Katherine mientras muestra un peluche que su padre le envió.

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Esta transformación es vista por su hija como una muestra de arrepentimiento por su pasado en Medellín. “Yo sé que él sí tuvo sus fallas y él hizo sus cometió sus errores y todo lo que hizo lo pagó acá y él está más que arrepentido de todas esas cosas y todo de su mal pasado porque eso fue de inmadurez, de ignorancia, de niñez”, afirmó ella.



El vínculo padre e hija que desafía la distancia

Diana Katherine Muñoz tenía apenas meses de nacida cuando vio a su padre por última vez en 1988. Durante años, las cartas fueron su único contacto. “Tengo cartas que yo era una niña que ni siquiera podía leer. Mi mamá me las tenía que leer”, recuerdó Diana.

Con el tiempo, el correo físico dio paso a correos electrónicos y llamadas telefónicas, aunque el contacto visual sigue siendo una meta inalcanzable, ya que nunca han tenido una videollamada ni visitas personales en California.

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“Se siente raro porque está, pero no lo veo. Pero hace 35 años no lo he podido abrazar”, confesó la joven.

Ante la imposibilidad de un encuentro, Diana recurrió a la tecnología moderna para crear un recuerdo que la realidad le ha negado. “El abrazo anhelado que llevo 34 años queriendo dárselo y lo hice y mira la foto”, explicó sobre una foto en la que se abrazan que creó con inteligencia artificial.

Para Muñoz Mosquera, quien desconoce gran parte de los avances del mundo exterior, esto fue una sorpresa: “Él tiene todo el mapa de Medellín todavía en su memoria, pero ya todo está muy distinto... El celular pues es algo que él todavía no aterriza porque él nunca ha tenido eso en sus manos”.



La esperanza frente a la condena perpetua

A pesar de la magnitud de la sentencia, que en la práctica supone una muerte lenta en prisión, Muñoz Mosquera y su hija mantienen la fe en una revisión de su caso o un perdón presidencial, opciones que hoy parecen remotas.

Por su parte, Diana Katherine persiste en su búsqueda de obtener una visa para viajar a Estados Unidos y materializar el abrazo que la inteligencia artificial solo pudo simular. “Yo no sé cuándo, no sé cómo y no sé dónde, pero yo sé que se va a dar”, sostiene con firmeza.

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Mientras tanto, en Medellín, los restos de la familia Muñoz Mosquera, incluidos sus padres y varios hermanos fallecidos en la guerra de los 90, reposan en un mausoleo del cementerio San Pedro, siendo Diana el único vínculo vivo y constante que mantiene a ‘La Quica’ conectado con un mundo que dejó atrás hace tres décadas y media.