Exclusivo: videos desconocidos del ataque de disidencias al helicóptero de la Policía en Amalfi

Uno de los momentos más dramáticos en la guerra antinarcoticos quedó registrado en una secuencia de video que hoy revela Noticias Caracol. Las imágenes quedaron grabadas el 21 de agosto de 2025 en una cámara go-pro instalada en el casco de uno de los 13 policías antinarcóticos que fueron asesinados ese día, en la vereda Los Toros, del municipio de Amalfi, en Antioquia, cuando un artefacto explosivo detonó el helicóptero que los iba a rescatar.



Con videos inéditos e información clasificada de los expedientes judiciales en Colombia y Estados Unidos, Noticias Caracol reconstruyó el minuto a minuto de lo que ocurrió antes, durante y después del ataque y el papel que jugaron los hombres de alias Calarcá, que un año antes habían sido detenidos en un retén en las carreteras de Antioquia.

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A las 9:15 a.m. de ese 21 de agosto de 2025, dos helicópteros Black Hawk despegaron desde la base antinarcóticos de la Policía en Caucasia transportando 30 hombres. Su misión era erradicar cultivos ilícitos en el noreste de Antioquia, una zona de injerencia del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Después de 21 minutos de vuelo, a las 9:36 a.m., los helicópteros desembarcaron a los uniformados y regresaron a la base.

A las 10:08 a.m., los policías se comunicaron con la base para reportar que estaban siendo atacados con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones. Informaron que había dos heridos, por lo que solicitaron extracción helicoportada. En un video obtenido por Noticias Caracol se escucha el reporte del ataque cuando los dos helicópteros estaban abasteciéndose de combustible en la base de Caucasia.



En otro video, hasta ahora desconocido y hoy revelado por este noticiero, los policías en terreno reportaron por radio a las 10:15 a.m. que la situación se estaba agravando. "Halcón, están esperando a que nos reagrupemos para tirar otro", se escucha en la grabación.



A las 10:35 a.m. los dos helicópteros llegaron al punto y definieron que el primero en ingresar era el helicóptero de matricula PNC 0634 mientras el otro se quedó brindando seguridad desde el aire. En tierra los policías eran atacados.

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"Avancen, adelante, arriba (...) Ablandamiento, ablandamiento".

El ablandamiento que pedían desde tierra consistía en que el helicóptero utilizara las ametralladoras para ayudar a despejar la zona de los enemigos. La reacción no se hizo esperar y en el video se escuchó la respuesta del piloto del helicóptero, quien en la comunicación con el otro helicóptero alertó de la presencia de drones. Después de nueve minutos, a las 10:44 a.m., el helicóptero logró aterrizar. En las imágenes grabadas por la go-pro se ve a los uniformados corriendo a abordar la aeronave. Al fondo se observa a un grupo de ocho policías y a Lester, un pastor belga antiexplosivos que acompaña al grupo. Se apresuran para a embarcar por la puerta derecha.

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Entre tanto, otros cinco policías corren hacia la puerta izquierda.

El uniformado que portaba una cámara go-pro grabó cómo sus compañeros que iban adelante subieron al helicoptero. La imagen muestra que en el interior del helicóptero ya hay varios policías adentro e incluso se ve el movimiento de la cola del perro.

En ese momento, el policía giró la cabeza y la cámara grabó el segundo más impactante de la secuencia: un cilindro bomba que salió del suelo dejando una estela de humo. Su activación abrió un orificio y lanzó fragmentos de tierra por el aire antes de explotar y de destruir el helicóptero. La grabación se detuvo a las 10:44 a.m., cuando explotó el cilindro.

El ataque dejó 13 uniformados muertos y cuatro más heridos. Por las condiciones climáticas y de seguridad solo hasta la madrugada del dia siguiente fue posible rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos.

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Noticias Caracol conoció que dos fuentes que colaboran con el FBI le contaron a los agentes que la zona donde aterrizó el helicóptero había sido plantada con cilindros bomba desde dos años atrás por el frente 36 de las disidencias de las FARC. Explicaron que a los dispositivos que activan los cilindros se les cambian las pilas una vez al año para garantizar su activación a control remoto.

Por tratarse de un Black Hawk de propiedad del Gobierno estadounidense, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares y el FBI inició una investigación conjunta con la fiscalía colombiana. En su momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció 2.000 millones y reveló los nombres de algunos de los implicados: "El cabecilla principal de esta estructura 36 es alias Chejo o 'Alejandro'. Por alias Guaricho hasta 300 millones de pesos, por alias Leo o 'El eléctrico', 300 millones de pesos".

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Alias Chejo, al que se refirió el ministro de Defensa, es Óscar Cuadros, el comandante del Frente 36, quien fue uno de los jefes guerrilleros que siguió delinquiendo después de haber sido detenido en un retén del Ejército junto al máximo jefe de las disidencias, alias Calarcá. Pero 'Chejo' no fue el único de los presentes en esa caravana que luego participó del ataque al helicóptero. En el operativo del retén fue entregado al ICBF un menor de 17 años que hoy se sabe se reintegró inmediatamente a las filas de las disidencias. Según las fuentes que colaboran con el FBI, su alias es 'Estiven' y también habría participado de la activación del cilindro bomba contra el Black Hawk.

Esta cincunstancia causó preocupación en Estados Unidos y fue uno de los temas centrales en la visita que hizo esta semana la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a ese país.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL