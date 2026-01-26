Claudia López habla de sus propuestas sobre salud y de las relaciones con Venezuela

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo en Candidatos al Tablero para hablar sobre los acuerdos de justicia social que propone para su Gobierno si es elegida como la primera presidenta de Colombia.

Explicó que su plan se basa en cinco ejes: salud, educación (“como presidenta voy a dar un millón de becas”), sistema de protección social para niños y adultos mayores, vivienda y “servicios públicos. Es infame que el Caribe de Colombia no tenga agua potable, no tenga alcantarillado, viva entre aguas negras, viva sobre los mejores recursos energéticos de Colombia y vive con apagón y las tarifas más caras de energía”.



Propuesta en salud

Claudia López recordó que fue alcaldesa de Bogotá durante pandemia y en esa época unificó EPS públicas y privadas, por lo que pretende que “ese sistema mixto que nos cuidó en pandemia, que nos salvó la vida, es el que yo voy a volver a poner como presidenta. Yo creo en ambas instituciones. El problema no es que sea público o que sea privado, el problema es la corrupción. Y corrupción hay hoy en EPS públicas y EPS privadas”.

Por eso, señaló que presentará una propuesta al Congreso porque “tenemos que salir a salvar el sistema de salud y eso requiere recursos frescos para salvar la Nueva EPS, pero también para salvar a todos los hospitales. Hay que empezar por pagarles primero directamente a los prestadores, a las clínicas y hospitales. Eso es lo primero que tenemos que llegar a salvar, porque los prestadores, clínicas y hospitales son la cara que le presta el servicio a la gente. Lo segundo es volver a organizar las EPS, porque tampoco nos podemos llamar aquí a engaños. En las EPS ha habido corrupción y ha habido abuso”.



Seguridad nacional

Según Claudia López, “mejorar la salud o la educación o el ingreso de la gente no puede ocurrir si estamos en un mar de impunidad y de inseguridad como en el que estamos”.



A raíz de esto, dijo que no continuará con los diálogos de paz con grupos ilegales, al asegurar que estos “tienen hoy el doble del número de criminales que tenían hace 5 años. La coca está disparada, la minería ilegal está disparada y con esa plata reclutan niños y reclutan jóvenes”.



Agregó que “hay que enfrentar al crimen organizado con fiscalía antimafia, con unas cárceles sin corrupción, con tecnología y con un estándar judicial que no les permita aprovecharse para quedar libre en la calle” y para ellos “hay que invertir en dos tipos de cárceles”, dijo Claudia López, explicando que “con los alcaldes coordinaremos las cárceles de seguridad ciudadana y el Gobierno nacional se encargará de las cárceles contra la mafia, ambas con tecnología, ambas corrupciones”.

“Reformas, claro que sí; cambio social, obviamente; justicia social en un país tan desigual como Colombia, por supuesto”, subrayó.

Además, señaló que si Delcy Rodríguez sigue en el poder no habrá relaciones con Venezuela. Tampoco reactivará las mesas de negociación y plantea una nueva regla fiscal en vez de una reforma tributaria.



¿Habrá tercera consulta el 8 de marzo?

Sobre una tercera consulta en las elecciones, dijo que ese día “la Registraduría les va a entregar a todos los colombianos tres tarjetones, uno para que escojan el candidato de su preferencia en Cámara, otro a Senado y un solo tarjetón con todas las opciones de consulta presidencial”.

“Yo creo que sería una tristeza que los colombianos vayan el 8 de marzo a las elecciones y solo encuentren la posibilidad de escoger el de Uribe o el de Petro. Creo que podemos crear una alternativa distinta a esos sectarismos, odios, extremos, corrupción, gente que ha gobernado como Sergio, Juan Fernando o yo sin corrupción, con resultados para la gente y con soluciones, esa alternativa debe aparecer en el tarjetón”, concluyó. (Lea también: Sergio Fajardo sobre una tercera consulta presidencial: "Estoy considerando todas las posibilidades")

