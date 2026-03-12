José Manuel Restrepo habla tras inscripción de la candidatura de De la Espriella: "Dupla ganadora"

En una de las sedes de la Registraduría Nacional de la ciudad de Cali, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, oficializaron la inscripción de la candidatura del abogado, quien busca llegar a la Presidencia de la República tras las elecciones del próximo 31 de mayo. Para Restrepo, se trata de "una dupla ganadora" con "experiencia de alto nivel".

"Es una dupla ganadora porque cuando uno la revisa encuentra experiencia probada en el sector público, de alto nivel, experiencia en el sector empresarial. Usted encuentra en esta dupla conocimiento. La combinación perfecta para entender los problemas del país. No es es una dupla que conoce solamente de datos o de cifras, sino que es capaz de dar respuesta a los problemas del país. Y es una dupla también que entiende las necesidades de las personas, de los seres humanos, que son los más vulnerables en esta sociedad, que le ha hablado a los campesinos, a los trabajadores y a los obreros, que le habla también a la clase media de este país", aseguró.

De la Espriella anunció que Retrepo sería su fórmula vicepresidencial el pasado 10 de marzo, asegurando que "será una especie de Marco Rubio para él", refiriéndose al papel que ha tenido el Secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Ante esta declaración, Restrepo aseguró que la recibe "con gran orgullo" y con "una enorme responsabilidad": "Aquí el presidente y el vicepresidente no están para nada distinto que servir a los demás. Esta presidencia y esta vicepresidencia tienen la convicción de que quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir, y el servicio nos hace grandes".



Reiteró que De la Espriella, en caso de llegar a la Casa de Nariño, "estará todos los días en los distintos territorios de este país", mientras que Restrepo estará trabajando "en conectar con la Colombia del 2050, con la Colombia del futuro". "La invitación es a todos los colombianos a que se sumen a esta fórmula, no de centro, de derecha, de centro izquierda, de izquierda, de donde fuere. Vamos a recibir a todos los colombianos que necesitan solución a sus problemas", concluyó.



¿Quién es José Manuel Restrepo?

Restrepo es un prestigioso economista que estudió en la Universidad del Rosario, en Bogotá, de la cual también fue rector. Tiene estudios en la London School of Economics y en la Universidad de Bath, en el Reino Unido. También fue rector de la escuela de negocios CESA y actualmente ocupa el mismo cargo en la Universidad EIA.



En el Gobierno de Iván Duque fue inicialmente ministro de Comercio Industria y Turismo y luego titular de Hacienda, cargo en el que se caracterizó por el rigor en el manejo de las finanzas públicas. Además, perteneció a la Sala Institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. También se ha desempeñado como consultor empresarial, así como asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior.

En conversación con Noticias Caracol, De la Espriella justificó la elección de su fórmula bajo el argumento de que él no necesita a alguien que traiga votos sino alguien que le "aporte al país". "Esta no es decisión que obedece a un cálculo político sino una decisión responsable para tener como coequipero a una persona que le va a aportar mucho a Colombia y que en los momentos más difíciles de la patria le puede volver a prestar un gran servicio al país". Y describió a José Manuel Restrepo como la "persona idonea" para ayudarlo a "salvar y reconstruir a Colombia en sus horas más oscuras".

