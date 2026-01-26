En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Sergio Fajardo sobre una tercera consulta presidencial: "Estoy considerando todas las posibilidades"

Sergio Fajardo sobre una tercera consulta presidencial: "Estoy considerando todas las posibilidades"

El exgobernador de Antioquia señaló que está analizando los escenarios para participar en la propuesta de Claudia López. De otro lado, rechazó la posibilidad de estar en la Gran Consulta.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 26 de ene, 2026
Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo.
Colprensa

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia, se refirió a la posibilidad de participar en una tercera consulta presidencial en la que estarían aspirantes considerados de centro. El exgobernador de Antioquia, en entrevista con Noticias Caracol, dijo que está evaluando las rutas de la campaña y que no descarta sumarse a una consulta.

Es decir, Fajardo tendría en sus planes participar en la consulta propuesta por Claudia López, pero fue tajante al decir que no estará en la Gran Consulta: "No, lo dije desde el comienzo (...). Romper los extremos es el reto de Colombia", dijo.

Noticia en desarrollo..

