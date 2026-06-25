CNE entrega credencial que acredita a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a cabo el acto de entrega de credenciales que acreditan a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y a José Manuel Restrepo como vicepresidente.

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El acto protocolario inició con el Himno Nacional, tras el ingreso al recinto de Corferias de De la Espriella y de Restrepo.

El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, fue el encargado de otorgar las credenciales a los altos funcionarios, asegurando que “son la expresión viva de un pueblo” y resaltando que fue la votación más alta en la historia de Colombia. Asimismo, hizo un llamado a la “reconciliación”, recordando que “somos una sola nación; el país que se divide en la campaña es llamado a reencontrarse en el respeto en el diálogo”.



“Ustedes reciben hoy una credencial, pero asumirán el próximo 7 de agosto la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra patria, lo harán en representación de los más de 50 millones de colombianos, porque desde ese día serán el presidente y vicepresidente de Colombia, que está por encima de las diferencias, un camino en paz y una democracia fuerte, sólida e independiente”, agregó el magistrado Quiroz, que felicitó a De la Espriella y a Restrepo.



Las primeras palabras de De la Espriella tras recibir credencial

El presidente emitió primero una expresión de agradecimiento a su vicepresidente y luego al registrador Hernán Penagos: “Gracias por esa labor. Un aplauso y todo mi respeto para usted”.



“Con profunda humildad y consciente de la inmensa responsabilidad que me ha otorgado el pueblo elevo mi gratitud en primer lugar a Dios Todopoderoso, fuente de toda sabiduría y guía permanente de las naciones y de los hombres, a Él encomiendo mi vida, a mi familia y el destino de esta patria que tanto amamos”, dijo, dedicando palabras también a su esposa, hijos y amigos. (Lea también: Primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo tras recibir credencial del CNE)

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Luego dirigió su discurso a “13 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí, asumo su voto, no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado y con su dignidad republicana pisoteada”.

“No los defraudaré”, aseguró, informando que con su vicepresidente “estamos seleccionando a quienes integrarán el gobierno, no improvisaremos porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos”.

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Según De la Espriella, “jamás nos dejamos intimidar por la aparente superioridad del adversario porque desde el primer día comprendimos que la determinación de un pueblo libre vale infinitamente más que cualquier maquinaria por poderosa y amenazante que esta parezca”.

Tras cuestionar el gobierno de Gustavo Petro, afirmó que Colombia “decidió valientemente en la primera oportunidad democrática que tuvo sacudirse de esa amenaza y recuperar el rumbo de la libertad y de la democracia”, añadiendo: “La democracia se ha salvado gracias a Dios y al fervor de Colombia”.

Aseveró que, en cuatro años, en el lugar donde estaba este 25 de junio “estará la persona elegida libremente por el pueblo colombiano para que ejerza la Presidencia de la República en reemplazo mío”.

“Seré el presidente de todos los colombianos”, reiteró, sosteniendo que “habrá garantías plenas y absolutas para quienes dentro de la Constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia”.

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“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: a todos los ilegales, disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, advirtió De la Espriella, advirtiendo que “quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia, enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”. (Lea también: La advertencia y el plazo que dio Abelardo de la Espriella a los criminales y grupos armados)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL