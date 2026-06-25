La advertencia y el plazo que dio Abelardo de la Espriella a los criminales y grupos armados

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo una fuerte advertencia a los grupos armados en su discurso tras recibir las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se ratificó su victoria en la segunda vuelta del pasado 21 de junio. Enfatizó en que "no habrá ofertas generosas ni concesiones" como en las del gobierno que está llegando a su fin”.

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“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: a todos los ilegales disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, advirtió De la Espriella, e hizo énfasis en que “quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia, enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”.

En su discurso, se dirigió a los colombianos que votaron por él el pasado domingo: "Quiero inclinarme hoy con respeto y gratitud ante los 13 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí. Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país. (...) los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo modelo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno. No los defraudaré.



También, indicó junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, siguen en el proceso de elegir quienes conformarán su gabinete: "Con mi vicepresidente estamos seleccionando a quienes integrarán el gobierno. No improvisaremos porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno avalado por los colombianos".



Por otro lado, reiteró que será "el presidente de todos los colombianos", tanto de quienes votaron por él como quienes votaron por Iván Cepeda. "Mis compatriotas gozarán de plenas garantías para expresar su respaldo y también para discrepar de las políticas de mi gobierno. Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos. Habrá garantías plenas y absolutas para quienes dentro de la Constitución y la ley ejerzan legítimamente la oposición y habrá absoluta severidad contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia", aseguró.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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