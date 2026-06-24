CNE ratifica los resultados de la segunda vuelta y confirma la victoria de Abelardo de la Espriella

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta y confirmó que Abelardo de la Espriella es oficialmente el presidente electo de Colombia y asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. Los resultados del escrutinio mostraron que De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos frente a Iván Cepeda con 12.708.312 votos. Eso representa 251.854 votos de diferencia.

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La ratificación ocurre luego de que finalizó el escrutinio en los 32 departamentos del país, así como en Bogotá y en el exterior. Ahora, el CNE expredirá la correspondiente credencial presidencial de De la Espriella, quien gobernará entre 2026 y 2030.

Más temprano, el Pacto Histórico retiró las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional de las elecciones presidenciales, después de que su candidato, Iván Cepeda, reconoció la derrota y aceptó los resultados preliminares que dan como ganador a De la Espriella. De hecho, se conoció que el excandidato presidencial aceptó ante el CNE la curul de la oposición en el Senado, que le corresponde por el estatuto de oposición. Y, de igual forma, su ex fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, aceptó la curul de oposición en Cámara de Representantes.



La Registraduría Nacional anunció este martes que hay una coincidencia del 99,997 % entre los resultados preliminares de las presidenciales del domingo y los escrutinios municipales, que hacen parte del proceso para declarar al presidente electo."En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces", anunció la Registraduría en un comunicado.



Según el conteo inicial divulgado por la Registraduría el domingo, De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70%), en las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. Estas cifras fueron ajustadas por el proceso de escrutinios, el cual consta de cuatro etapas: La primera corresponde al conteo realizado por los jurados de votación al cierre de las urnas; la segunda, a los escrutinios municipales a cargo de jueces y notarios, que es el momento al que hace alusión la Registraduría.

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"Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas", dijo la entidad este martes.

La tercera fase del proceso son los escrutinios departamentales, y la cuarta, el escrutinio nacional que se realiza en una audiencia que se instaló este martes en Bogotá en la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelven las reclamaciones que no se hayan podido dirimir en las etapas previas. Esta instancia es la encargada de revisar las actas remitidas por los 32 departamentos del país y de los resultados de los colombianos residentes en el exterior, cuyos votos son consolidados mediante las actas elaboradas por los consulados, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

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El presidente del CNE, Cristián Quiroz, precisó que el proceso es "preclusivo", lo que significa que las reclamaciones que no se realizaron o no fueron tenidas en cuenta en las primeras etapas del escrutinio no pueden presentarse en la audiencia nacional si no fueron alegadas oportunamente. Quiroz confirmó este miércoles la victoria de De la Espriella en las urnas.

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