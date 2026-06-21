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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / ¿Cómo denunciar irregularidades en los puestos de votación durante las elecciones?

¿Cómo denunciar irregularidades en los puestos de votación durante las elecciones?

Si usted observa algún comportamiento inusual y fuera de lo establecido en la ley durante las votaciones, hay canales presenciales y virtuales. Le explicamos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Elecciones Colombia
Uniformado de la Policía Nacional de Colombia da indicaciones a un hombre en el puesto de votación de Corferias.
Natalia Pedraza/EFE

La segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia se dan con la garantía de transparencia y seguridad, para que los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, el fomento de un espacio democrático no solo es garantizado por las autoridades e instituciones de orden público; los colombianos juegan un papel muy importante a la hora de escoger, pero también de denunciar posibles irregularidades de las que pueda ser testigo.

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En ese sentido, la institucionalidad ha dispuesto vías presenciales y virtuales para denunciar delitos electorales y conductas extrañas, que comprometen la confianza en la democracia colombiana. (Consulte aquí las conductas sancionables que están prohibidas en la jornada electoral). La presión a votantes, movimientos sospechosos, compra de votos, suplantación, entre otros, son comportamientos extraños que van contra la ley.

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¿Qué hacer si detecto hechos inusuales en mi puesto de votación?

Si la situación ocurre en el puesto de votación, lo primero es acudir a quienes están encargados del proceso en ese punto:

  • Jurados de votación, que son los responsables directos de la mesa.
  • Funcionarios de la Registraduría que coordinan la jornada.
  • Mesa de justicia, instalada en los lugares de votación. Allí hacen presencia Procuraduría, Fiscalía, Policía y Registraduría.

Canales virtuales: plataforma URIEL para delitos electorales

Si lo que usted vio no fue un comportamiento sospechoso, sino algo que ya constituye un delito electoral, debe denunciar en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), cuya función es:

  • Recibir denuncias por irregularidades electorales.
  • Hacer seguimiento a los casos.
  • Trasladar la información a las entidades que investigan.

El Ministerio del Interior reporta el avance de las denuncias que han llegado a la plataforma Uriel tanto en el territorio nacional como desde el exterior.

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Lo que se considera como un delito electoral en Colombia

  • Perturbación de certamen democrático
  • Constreñimiento al sufragante
  • Fraude al sufragante
  • Fraude en inscripción de cédulas (trashumancia electoral)
  • Corrupción de sufragante
  • Tráfico de votos
  • Voto fraudulento (o favorecimiento del mismo)

María Paula Rodríguez Rozo
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