Daniel Quintero podrá participar en consulta del Frente por la Vida, decide CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la ponencia que le da vía libre a Daniel Quintero de participar en la consulta del Frente por la Vida, luego de que le negara la misma opción al senador Iván Cepeda, quien anunció que el Pacto Histórico se retiraba de esta contienda y participará directamente en primera vuelta.

La ponencia se aprobó con 7 votos contra 1, que fue emitido por Maritza Martínez.

Es de recordar que la Registraduría no aceptó la inscripción de Daniel Quintero a la consulta del Frente por la Vida porque este “registró su participación en la consulta popular del pasado 26 de octubre de 2025, resultando derrotado al obtener la tercera votación, y que pretende ser postulado a través de organizaciones políticas diferentes, esto es los partidos políticos Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO y Partido del Trabajo de Colombia".



"Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley", precisó.



