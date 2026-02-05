Los efectos de la salida de Cepeda de consulta de izquierda: ¿qué viene para los otros candidatos?

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera no permitir a Iván Cepeda participar en la consulta del Frente por la Vida y que el propio candidato anunciara que el Pacto Histórico no participará e irá a primera vuelta, sus otros tres candidatos - Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo- buscan conversar con el senador para definir cuál es el futuro de dicha consulta.

Sin embargo, poco después de que se conociera la noticia ha habido cruces entre Romero y Barreras sobre lo que depara para la consulta de la izquierda la decisión del CNE. Cristo, por su parte, ha llamado a la calma y está enfocado en decidir lo más conveniente. Y un día después de conocerse la decisión sobre Cepeda, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la ponencia que le da vía libre a Daniel Quintero de participar en la consulta del Frente por la Vida, hecho que también movería el ajedrez político de cara a las presidenciales.

Noticias Caracol conversó con los tres políticos sobre las expectativas que tiene cada uno sobre lo que esperan para el 8 de marzo, durante las elecciones legislativas en las que también se escogerá un candidato por centro (Consulta de las Soluciones), derecha (Gran Consulta por Colombia) e izquierda (Frente por la Vida), si esta se mantiene.



Cabe recordar que hasta este viernes 6 de febrero hay plazo para que otros políticos se puedan inscribir a alguna de dichas consultas. (Lea también: Sergio Fajardo no participará en consultas y anuncia que va directo a primera vuelta)



Tomar una decisión en conjunto, “no de aventuras individuales”

Camilo Romero señaló al CNE de hacer “un sicariato político”. Pese a esto, instó a “quienes hacemos parte de ese Frente por la Vida para que tomemos una decisión estratégica y en conjunto, no de aventuras individuales”.



Recalcó que no tomará decisiones hasta que tenga una reunión entre los precandidatos y con Iván Cepeda.

Cuestionó nuevamente a Roy Barreras, quien “en una decisión individual, sin que conversemos, (…) dice ‘voy porque voy a una consulta’. Eso significa que el señor Roy va a montar su consulta así sea con el vecino de su casa”.

“Yo sí que tengo diferencias con el señor Roy Barreras, de historia, de coherencia, de esencia política”, expresó.



“Que nos den una paliza por doble u es indeseable”

Roy Barreras ha insistido que, tras la salida de Cepeda de la consulta, debe haber “nuevos protagonistas” en el tarjetón del 8 de marzo y por eso ha invitado a otros miembros del progresismo a inscribirse.

Entre los que mencionó están políticos como María José Pizarro y Gustavo Bolívar, reiterando que el Frente por la Vida no puede desaparecer en las elecciones, hablando de dos escenarios que espera no ver.

Uno es “que le dejemos la cancha vacía el 8 de marzo a la derecha y que 21 millones de colombianos tengan que elegir entre el menú amargo de la consulta uribista y nos den una paliza por doble u, eso es indeseable. El otro escenario indeseable, que aparezca un candidato ganador de esa consulta y haya una división en primera vuelta”.

“Este último es el que tiene solución fácil porque no depende del CNE, depende de que nos pongamos de acuerdo y tomemos la decisión leal, franca, que es estar unidos para garantizar la victoria”, añadió, asegurando que “en la primera vuelta estaremos unidos”, pero sin aclarar si el ganador de marzo buscaría una alianza con Iván Cepeda.

Ante los señalamientos que ha hecho Romero sobre él, como que Barreras “no representa el progresismo”, el exsenador acotó que al exgobernador “se le notan los deseos legítimos de participar en la consulta. Él quiere ser como el Iván 2 y ser el único que recoja el progresismo”.

