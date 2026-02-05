Sergio Fajardo no participará en consultas y anuncia que va directo a primera vuelta

Luego de semanas de especulación sobre las rutas que tomaría Sergio Fajardo en busca de llegar a la Casa de Nariño, este jueves el candidato decidió que no participará en consultas y que va directo a primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“Estamos en un momento decisivo para nuestro país. Mi reto en la política es derrotar a los extremos, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y evitar que el país caiga en una confrontación social de dimensiones nunca antes vistas. Una confrontación alimentada todos los días por la agresión, Los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento”, explicó en un comunicado en sus redes sociales.

Sobre la posibilidad de ir a una consulta, Fajardo agradeció la invitación, señalando que son personas que respeta y valora, incluso reconoció coincidencias. “Sin embargo, para derrotar a los extremos, estamos construyendo una Nueva Mayoría que convoque desde una izquierda moderada, hasta una derecha moderada. Una mayoría amplia, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad, y luchar contra la corrupción”, añadió.



En otro punto, aseguró que su objetivo no se consigue en el marco de las consultas. “Por eso, voy directo a la primera vuelta presidencial”, dijo.



Sergio Fajardo fue invitado por Claudia López, también candidata, a participar en la Consulta de las Soluciones, en la que Leonardo Huertas es la otra opción. Las partes se habían reunido para alinear ciertas bases, pero finalmente el exgobernador de Antioquia declinó la invitación.

En su carta, Fajardo dijo que hará todos los esfuerzos para encontrarse en el camino con quienes comparten su visión de país. “Colombia necesita sumar, no dividir; escuchar, no imponer; construir, no destruir”, consideró.

Finalmente, añadió que los extremos quieren que su alternativa desaparezca. “Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer”, apuntó.

Para Pedro Viveros, analista político, ya quedaron tres carriles definidos para la primera vuelta: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, quedando un carril que se define en la consulta de la centro derecha el próximo 8 de marzo. Sobre la consulta de Claudia López, Viveros dijo que la candidata queda en un dilema grande y tratará de mover sus listas al Congreso.

Pedro Viveros, analista político, se refirió al pronunciamiento de Sergio Fajardo, quien irá directamente a primera vuelta y no participará en consulta: "Va a haber mucha acción política del lado de la consulta que está quedando".



