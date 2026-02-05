Él es el joven que conducía vehículo involucrado en accidente en Bogotá: adulta mayor fue arrollada

Un joven de 20 años habría sido el responsable de un trágico accidente que hoy enluta a una familia en Bogotá. Según el primer reporte de las autoridades, este ciudadano, a la altura de la calle 63 con carrera 17, habría pasado un semáforo en rojo para posteriormente colisionar con una motocicleta en una intersección. Esta, a su vez, chocó contra un poste y luego arrolló a una adulta mayor, quien falleció en el lugar, y dos menores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En cámaras de seguridad de la zona quedó evidenciado cómo este vehículo, una camioneta negra, pasó el semáforo a gran velocidad durante la tarde del miércoles 14 de febrero. En otro clip, se ve que la motocicleta, cuyo conductor resultó herido, arrolló con fuerza a la mujer de 68 años, quien, al parecer, viajaba con sus nietos, una niña de 11 años y un niño de 6. Ambos resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro médico, pero afortunadamente sufrieron heridas leves.



"Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste, arrolló a tres peatones que pasaban por el lugar, entre ellos una señora de 68 años, dos menores, un niño de 6 años y una niña de 11 años que afortunadamente se encuentran bien y la persona adulta que los acompañaba, que al parecer es la abuelita de los menores, perdió la vida en el lugar", aseguró el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, para Noticias Caracol.



La mujer iba pasando la calle cuando recibió el impacto y, según cuentan testigos, habría alcanzado a empujar a los menores a otro lado de la acera para que no fueran arrollados. El sargento Lara añadió que los niños y el conductor de la moto fueron trasladados a la Clínica del Country para evaluar su estado de salud. Además, comentó que el choque de la motocicleta con el poste causó que esta estructura se cayera, causando daños en una vivienda cercana y una fuga de gas natural.

Publicidad

"Inicialmente al llegar apoyamos las entidades de Secretaría de Salud para la atención de del motociclista que se encontraba lesionado y de los menores. Ellos fueron trasladados por los recursos de Secretaría de Salud a la Clínica Al Country. Y tuvimos que controlar una fuga de gas que se ocasionó con el accidente por el daño en la cometida del gas natural de la edificación y estamos en este momento asegurando con Codensa el riesgo que se nos generó con el poste que se volcó sobre la edificación", agregó el funcionario instantes después de los hechos.



¿Qué se sabe de conductor de carro involucrado en accidente en Bogotá?

Mientras las autoridades avanzan en la investigación de las causas del siniestro vial, Noticias Caracol conoció el comparendo que se le impuso al conductor de la camioneta negra, de placas PXW128, tras el trágico accidente. En este se lee que el joven de 20 años tendrá que responder por una infracción D04, la cual corresponde, según el Código Nacional de Tránsito, a “no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo”.

Esta infracción para 2026 tiene un costo de 1'266.101 pesos. De hecho, en la descripción del comparendo dice lo siguiente: "El infractor omite la señal en rojo del semáforo ocasionando un accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados", ahora bien, en el documento se dice que quien iba conduciendo el vehículo era Andrés Felipe Domínguez Pardo. Cabe resaltar que no aparece como el dueño del carro, pues la propietaria es una mujer.

Publicidad

Sobre las hipótesis del siniestro, las autoridades han manifestado que no se evidencia que el joven estaba bajo los efectos de ninguna sustancia, por lo que dentro del proceso judicial se investiga si perdió el control del vehículo, ya sea por exceso de velocidad o por algún otro factor. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad del Distrito, en el 2025 murieron 562 personas por siniestros viales en Bogotá. De estas, 251 son motociclistas, seguidas de peatones (213), ciclistas (58), pasajeros (17) y conductores (13).

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

