FF. MM. hallaron a un guerrillero del Eln escondido en trinchera: ¿qué dijo Petro del operativo?

Siete presuntos guerrilleros murieron en Catatumbo, en el primer bombardeo realizado por el Gobierno de Gustavo Petro contra la guerrilla del Eln. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, recordó que el último bombardeo a ese grupo criminal “fue en el 2021 en el departamento del Chocó y ahorita logramos fijar esta estructura, logramos ubicar dónde está desplegada esta estructura y poder atacarla con todas las capacidades del Estado”.

El alto oficial indicó que el operativo contra el Eln se venía adelantando desde hace mes y medio junto al Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. “Más o menos hace 15 días se logra ya la ubicación exacta de este campamento de entre 50 y 60 bandidos del Eln sobre el sector de Angalia y ahí se desarrolla todo el proceso operacional y de planeamiento para poder ejecutar la operación”, detalló.



Eln secuestró a un doctor y a una enfermera

El general López le reveló a Noticias Caracol que la guerrilla logró sacar a entre 12 o 15 criminales heridos de la zona y luego se produjo el “secuestro de un médico y de una enfermera del corregimiento de San Pablo, donde los llevan al parecer para atender a estas personas en diferentes viviendas, en diferentes veredas. Estamos trabajando para la ubicación de estas personas heridas con el fin de poder capturarlas y ponerlas al recaudo de la ley. Este es un secuestro claramente que va en contra de todo porque es un médico que está prestando su servicio allá en San Pablo y lo sacan para poder atender a los posibles heridos de esta estructura”.

Dijo que los criminales lograron rescatar a esos hombres porque tras el bombardeo “hay un espacio más o menos de 2 horas y media o 3, porque después de que entran las aeronaves y se aplica la fuerza, no logramos entrar inmediatamente las tropas”.



No obstante, al llegar al sitio “tuvimos cuatro combates sobre el sector. Hubo unos ataques de drones que logramos neutralizar y derribar estos drones. Entonces esta es una dinámica operacional que se está realizando y que nos va a permitir seguir avanzando hacia los objetivos que tenemos impuestos”, declaró.



“Se hicieron 18 lanzamientos, ataques de artillería y continuamos en el sector. Esto no es solamente ayer, sino que hemos continuado el desarrollo a lo largo del día. Por eso la noche de anoche fue larga. Anoche nuestros soldados estuvieron entrando al área de operaciones y vamos a continuar allá en el sector”, añadió. (Lea también: Los vínculos de altos mandos del régimen venezolano con el Eln y disidencias de las Farc)



La captura de alias Elías

El comandante de las FF. MM. describió que en el campamento “se habían posicionado estos en huecos debajo de la tierra” y fue en una de esas trincheras que capturaron a alias Elías.

“Lo encontramos dentro de uno de estos huecos. Hay que recordar que esta estructura está en confrontación abierta también con la estructura 33 del Estado Mayor Central de Calarcá. Se enfrentan, se confrontan y la protección son este poco de huecos que encontramos allá. La acción del bombardeo logra sacarlos de estos sitios, destruir estas posiciones y poder avanzar con el desarrollo de las operaciones”.

Los hallazgos en el campamento del Eln: un costoso equipo entre las armas

De acuerdo con el general, “se recuperan 15 fusiles, muchas municiones, muchas minas antipersonal, granadas para ser utilizadas -más de 200- y atacar nuestros hombres desde drones”.

Sin embargo, se sorprendieron al hallar “un equipo que estamos revisando, que es un equipo que interfiere la señal de otro dron que desplaza esa señal a otro lado. Estamos en averiguaciones, estamos verificando qué procedencia tiene este equipo y qué capacidad le generaría a esto, a estas estructuras criminales”, dijo.

Según él, “el narcotráfico les provee esos recursos que pueden comprar de manera ilegal, pero que también las Fuerzas Militares con los equipos que tenemos los estamos neutralizando para poder atacarlos”. Agregó que “es europeo, no lo conocemos, pero sabemos claramente que interfiere la señal de otros dones que están aproximándose a ellos”.



Presidente Petro recordó que el Eln ha respondido con violencia a propuesta de paz

El mandatario dijo a través de sus redes sociales que en las labores de inteligencia para el ataque “hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores”.

Dijo que “hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”.

Asimismo, recordó que le entregó al presidente Donald Trump los nombres de los capos que “no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína. He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran”.

Insistió en que “no es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia. Hace mucho tiempo los nombres de los capos de capos ya están en los organismos de inteligencia de los EEUU”.

Petro advirtió que “quienes quieran seguirlos desde Colombia y no acepten el camino de la paz, que comienza desmantelando las infraestructuras del narcotráfico y el oro ilícito, simplemente correrán la consecuencia de ser hacedores de violencia. Al final es una decisión individual, pero aconsejo por una Colombia Grande que escojan la paz”.

