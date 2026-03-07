Destruyen urnas y cubículos de mesas de votación en Calamar, Bolívar, horas antes de las elecciones

A pocas horas de que inicien las votaciones legislativas en Colombia, se reportó un hecho que genera preocupación en el departamento de Bolívar. La Registraduría confirmó que fueron destruidas las urnas electorales y los cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación en Barranca Vieja, corregimiento del municipio de Calamar.



La información fue dada a conocer por la propia entidad a través de sus redes sociales, donde indicó que las autoridades ya se encuentran haciendo seguimiento a la situación. “En Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación. Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación”, expresó la Registraduría en su pronunciamiento.

El hecho ocurrió recientemente, durante la noche previa a la jornada electoral, cuando faltan apenas unas horas para abrir las urnas en todo el país. Hasta el momento, se desconocen las razones por las cuales varias personas habrían protagonizado estos actos contra el material electoral, por lo que las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, en los videos que circulan sobre el caso se escuchan gritos mientras varias personas patean los cubículos de votación instalados en el lugar. En medio de la escena también se oyen voces de ciudadanos que expresan indignación frente a lo que esta ocurriendo. En uno de los registros se alcanza a escuchar la frase: “puro pelaito que no puede votar”.



El incidente se produce antes de una jornada electoral clave para el país, en la que se espera la participación de millones de ciudadanos. Según el censo electoral, 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ese total, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres.

Del total de votantes habilitados, 40.036.238 corresponden al censo electoral dentro del territorio nacional, mientras que 1.250.846 ciudadanos están registrados para votar desde el exterior.

Según la Registraduría Nacional, para el desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo se han dispuesto 123.314 mesas de votación en todo el territorio nacional, distribuidas en 13.493 puestos. De estas, 7.482 estarán ubicadas en zonas rurales y 6.011 en áreas urbanas.

Mientras avanzan las investigaciones por lo ocurrido en Barranca Vieja, las autoridades mantienen el seguimiento al caso para determinar quiénes estuvieron detrás de la destrucción del material electoral y garantizar que la jornada democrática se desarrolle con normalidad en el resto del país.

