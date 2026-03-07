¿Está permitido ingresar con mascotas a los puestos de votación? Esto debe saber antes de asistir

Aproximadamente 40 millones de colombianos se preparan para vivir la primera cita del calendario electoral de este 2026. Este 8 de marzo se definirá la conformación del Senado y la Cámara de Representantes, además de realizarse las consultas interpartidistas. Ante esta jornada democrática, que moviliza a millones de ciudadanos en todo el país, también surgen preguntas prácticas entre los votantes, especialmente relacionadas con la logística del día electoral.



Hoy en día las mascotas hacen parte importante de la familia, es por eso que una de las dudas más frecuentes tiene que ver con los animales de compañía y su posible presencia durante la jornada de votación.



¿Puede entrar al puesto de votación en compañía de su mascota?

Hasta el momento y según lña información divulgada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, no existe una norma que prohíba el ingreso de mascotas a los puestos de votación. Es decir, la legislación electoral colombiana no establece restricciones específicas que impidan a un ciudadano acudir a ejercer su derecho al voto acompañado de su animal de compañía.

Esto significa que, en principio, una persona podría llegar a su lugar de votación con su mascota sin que ello represente una infracción a las reglas del proceso electoral. Sin embargo, se insiste en que lo más recomendable es evitar llevar animales a estos lugares, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la jornada.

Los puestos de votación suelen concentrar un alto flujo de personas durante gran parte del día. Filas, desplazamientos constantes dentro de las instituciones educativas o espacios habilitados para votar y la presencia de jurados, testigos electorales y funcionarios logísticos hacen que el ambiente tenga mucho movimiento y en ocasiones, congestionado.



Recomendaciones para la ciudadanía

Por esta razón, aunque no hay una prohibición formal, lo ideal es no llevar mascotas, con el objetivo de prevenir situaciones incómodas o incidentes que puedan afectar tanto el desarrollo de la votación como el bienestar de los animales.



Además, el contexto de una jornada electoral puede resultar estresante para muchos animales de compañía. Los ruidos, la cantidad de personas y la presencia de otros animales pueden generar reacciones inesperadas. Esto podría derivar en incomodidades para el dueño, para otros votantes o incluso para el propio animal.



Las autoridades también recuerdan que el día de elecciones es un momento clave para la democracia del país y requiere organización y concentración por parte de todos los participantes.

En caso de que una persona decida o sea necesario acudir con su animal de compañía, lo más importante es actuar con responsabilidad. Esto implica mantener a la mascota bajo control, llevarla siempre con su respectiva correa para no perderla de vista, procurar que tenga una placa de identificación con los datos de contacto de su dueño y, si se trata de un animal que lo requiere, utilizar el bozal correspondiente para evitar cualquier incidente.

Además, procurar que no interfiera con el desarrollo de la jornada ni con el desplazamiento de otros votantes dentro del lugar de votación.

Otro aspecto que deben considerar los votantes es que, durante las elecciones, los tiempos de espera pueden variar dependiendo del puesto de votación y de la cantidad de ciudadanos que acudan a las urnas. Permanecer durante largos periodos en filas o espacios concurridos podría resultar incómodo para algunos animales.

La recomendación general, por tanto, es priorizar el bienestar de las mascotas y la tranquilidad del proceso electoral. Si el ciudadano considera que su animal podría sentirse incómodo o alterar la dinámica del lugar, lo más prudente es dejarlo en casa mientras se ejerce el derecho al voto.

En cualquier caso, lo fundamental es que los ciudadanos participen en la jornada electoral y acudan a las urnas de manera organizada y respetuosa. El llamado de las autoridades es a que el proceso se desarrolle con normalidad y que cada votante tenga presente que su comportamiento también contribuye al buen funcionamiento de la jornada democrática.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co