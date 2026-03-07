En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Elecciones Colombia hoy 8 de marzo EN VIVO: noticias de las votaciones, candidatos y resultados
EN VIVO

Elecciones Colombia hoy 8 de marzo EN VIVO: noticias de las votaciones, candidatos y resultados

Colombia define cómo queda el Congreso para el periodo 2026-2030. Además, se eligen a candidatos de tres consultas interpartidistas. Siga minuto a minuto de la jornada electoral.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de mar, 2026
Elecciones en Colombia 8 de marzo
Elecciones en Colombia 8 de marzo.
Colprensa

Colombia define este domingo 8 de marzo cómo queda conformado el Congreso de la República para el periodo 2026-2030. En el país, de acuerdo con la Registraduría Nacional, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar. Además de las elecciones que deciden el Senado y la Cámara, los votantes también podrán pedir el tarjetón de las consultas interpartidistas.

De esta manera, las elecciones definen tres candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas, con las que se depurará el número de aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, sucediendo a Gustavo Petro. Así las cosas, los ciudadanos podrán pedir el tarjetón para votar por la Gran Consulta, el Frente por la Vida o la Consulta de las Soluciones.

Los puestos de votación comienzan la jornada a las 8 de la mañana y las urnas estarán abiertas hasta las 4 de la tarde, momento cuando los jurados comenzarán el preconteo. Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones de este 8 de marzo y conozca cómo avanza la jornada en las diferentes regiones del país.

(Le recomendamos leer: ¿Cómo consultar el puesto de votación para las Elecciones de Congreso del 8 de marzo? Paso a paso)

(Le recomendamos leer: Elecciones legislativas en Colombia 2026: ¿Cómo votar para Senado? paso a paso para evitar anulación)

(Le recomendamos leer: Elecciones 2026: ¿qué pasa si lo descubren tomando foto al tarjetón tras votar? Prohibición es clara)

