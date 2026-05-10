El cruce de declaraciones entre Claudia López y Paloma Valencia sobre la reforma agraria

Gran parte de la carne de res que consumen los colombianos viene de animales que habitan zonas deforestadas en el país. En Colombia, el Congreso aprobó la ley de trazabilidad ganadera tras varios años. Dicha ley busca controlar el origen del ganado y así proteger el medio ambiente. Hoy en el país hay más espacios deforestados para mantener terrenos con este tipo de animales que para cultivos ilícitos. En este primer debate presidencial de Noticias Caracol, enfocado en la parte ambiental, los candidatos Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano y Paloma Valencia respondieron cuáles serán las medidas en sus eventuales gobiernos sobre esta problemática. En un momento del debate sobre este tema, las candidatas López y Valencia tuvieron un choque de declaraciones en torno a la reforma agraria.



La ley de trazabilidad "no resuelve el problema": Paloma Valencia

La primera en hablar fue la aspirante Valencia, quien dijo cómo aplicaría la ley en caso de ser presidenta. Para Valencia, la ley de trazabilidad “no resuelve el problema. Esta es una ley que le dice al comprador qué es lo que está comprando, pero el problema es ese campesino que está en lo que llamamos la frontera agrícola. Para poder lograr que ese campesino no deforeste más, lo que necesitamos es, primero, que se convierta en una familia guardabosques; es decir, que pueda encontrar unos ingresos que no signifiquen simplemente tener el ganado".

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Agregó Valencia que "aquí hay una falla estructural que hectárea deforestada, que puede albergar hasta dos vacas, produzca más que una hectárea de selva. Aquí es donde todos los conceptos de bioeconomía son fundamentales porque la utilización sostenible de la selva con las comunidades limítrofes son la única manera en la que podemos salvar el Amazonas”.



"Hay fuerzas poderosas detrás del proceso de tala": Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, por su parte, se refirió a cómo en su eventual gobierno se regulará y controlará la llegada sin control e ilegal de ganado a zonas protegidas: “Esos no son simplemente unos campesinos que trajeron unas vacas para llegar a un terreno que talaron. Detrás de esto hay que saber bien quiénes son las fuerzas poderosas que están detrás de ese proceso de tala, que van ocupando con una ganadería, algunas personas de manera informal están acumulando tierras que van adquiriendo valor y se van apropiando de ellas".

Para Fajardo, "se necesita la definición del Gobierno para perseguir y hacer la trazabilidad no solamente de la carne, por dónde se mueve, sino de los dineros que llegan a ese territorio. Es crucial que nosotros tengamos claridad sobre los territorios, que el catastro multipropósito nos permita identificar quién es el dueño de la tierra, dónde están los baldíos, y de tal manera que podamos ir formalizando lo que se pueda para hacerle un verdadero seguimiento. Detrás de todo esto hay un mundo criminal que se apropia de tierras y que se enriquece”.



"El Estado tiene que enviar grupos elites": Mauricio Lizcano sobre ganadería ilegal

El candidato Mauricio Lizcano habló sobre la cooperación internacional y los dineros que recibe Colombia para controlar la ganadería extensiva y proteger el medio ambiente. El postulante dijo que “Lo primero que tenemos que tener es data y para eso necesitamos tecnología. El Ideam saca un informe cada tres meses y no dice nada, solo dice los núcleos. Hoy con satélites de baja órbita nosotros podemos revisar en tiempo real dónde se está deforestando y en ese mismo tiempo real, el Estado tiene que enviar grupos elites. Hay una ley, la 2111, que castiga fuertemente los delitos ambientales. Entonces, tenemos que enviar a las Fuerzas Militares para que protejan porque eso tiene que ver con seguridad. Por el otro lado, a las comunidades hay que pagarles sus servicios ambientales, hay que acompañarlos, hay que hacerlos partícipes y hay que trabajar con los países vecinos, con Perú, Brasil, Ecuador, porque los límites de los delincuentes no tienen fronteras. Con ellos tenemos que hacer acuerdos binacionales, trazabilidad de recursos, proyectos de vacunación con internet de las cosas para saber dónde están vacunando y esas zonas poderlas proteger. La ley no soluciona el problema por sí solo; esto es más trazabilidad de los compradores”.



"La derecha se ha opuesto a la reforma agraria": Claudia López

La candidata Claudia López habló sobre la responsabilidad del consumidor en cuanto a la deforestación en zonas protegidas y si debe haber un cambio de cultura en el consumo. López mencionó que la ley de trazabilidad justamente va a permitir eso: “Francamente, yo creo que los culpables no son los consumidores, pero estoy segura de que cualquier colombiano, si tiene la información en el etiquetado, como pasa con otros productos, comprará una carne confiable. Pero aquí hay dos problemas. Uno, los grupos criminales; yo creo que la gente de Parques Nacionales hace una tarea extraordinaria, pero no pueden seguir siendo solamente unos civiles con un chaleco enfrentando al Clan del Golfo y a las disidencias que deforestan. Necesitamos, y yo lo voy a crear como presidenta, una Guardia Forestal de la Policía Nacional que sancione, que tenga todas las capacidades en terreno, que les dé plazos perentorios a ese ganado criminal. O lo sacan o lo sacan. O lo sacan en pie, o lo sacamos en canal, pero no podemos seguir permitiendo que usen el ganado como una forma de acaparar tierras para lavar otras rentas criminales. Para los campesinos hay un doble problema; por un lado, la derecha de este país que se ha opuesto sistemáticamente a una reforma agraria. El campesino no estaría deforestando el Amazonas si tuviera un predio en los valles interandinos".



Según López, "hay que continuar con la reforma agraria, con la entrega de tierras, con la asistencia técnica. Tenemos que lograr tener un gran programa de mujeres que reverdecen, de mujeres indígenas, de mujeres campesinas. El 24 % del agua de Bogotá, de la lluvia de Bogotá viene del Amazonas. Los bogotanos deberíamos pagarles los servicios ambientales a esas mujeres indígenas y campesinas para que reforesten la tierra donde sacamos el ganado. Todas esas acciones comprensivas van a permitir que controlemos la deforestación, que tengamos consciencia sobre qué estamos consumiendo y que entre todos protejamos nuestro patrimonio ambiental”.



¿Qué dijeron Claudia López y Paloma Valencia sobre reforma agraria?

En este punto, Claudia López y Paloma Valencia tuvieron un enfrentamiento de opiniones entorno a la reforma agraria. La aspirante Paloma Valencia, sobre lo dicho por Claudia López de que la derecha no ha permitido una reforma agraria en el país, dijo que “en el gobierno de Iván Duque se entregaron titularizadas más de un millón de hectáreas y hectáreas nuevas entregadas a los campesinos fueron 723.000. Lo que pasa, doctora Claudia, es que nosotros tenemos un frente colonizador que tiene que ver con los negocios de acaparamiento de tierras, pero que tiene que ver con los negocios de narcotráfico que están en la frontera agrícola. Uno de los temas que hay que pensar es en cómo se desactiva la frontera agrícola y esto es bien importante porque tiene que ver con las oportunidades que uno les da a estas personas. Lo más lógico es hacerles una oferta de tierra en otros lugares de Colombia, de manera que puedan montar su ganadería en otros lugares, pero esto necesita recursos. Uno no puede hablar de cambiar la frontera agrícola si no tiene la suficiente capacidad, pero esto implica brigadas del Ejército, despliegue rápido, monitoreo satelital, familias guardabosques. Esto tiene que ser un paquete de cosas que nos permita desactivar esta frontera agrícola”.



Finalmente, a lo dicho por Valencia, Claudia López mencionó que “uno no puede tapar el sol con un dedo. La derecha colombiana se ha opuesto a la reforma agraria desde 1936 y vamos en el 2026 y seguimos hablando de reforma agraria y jurisdicción agraria no se ha podido sacar. Paloma tuvo un papel importante para tratar de sacarla, peor ahí sigue enredada. Entonces, sin duda, continuar poniendo a la gente donde debe estar. La gente debe estar donde pueda sembrar mejor, en donde tenga mejor mercado, mejores carreteras”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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