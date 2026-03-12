Roy Barreras anunció a su fórmula vicepresidencial: Martha Lucía Zamora, ex fiscal general

El candidato a la Presidencia Roy Barreras anunció a la abogada y ex fiscal general Martha Lucía Zamora como su fórmula vicepresidencial. El anuncio lo hizo desde Cartagena. Barreras afirmó que Zamora "es una persona que está pensando primero en Colombia, en el Estado social de Derecho, en las instituciones y el equilibrio de poderes, que conoce el estado, una mujer con una formación impecable". Zamora cuenta con una amplia experiencia en el campo judicial. De hecho, también hizo parte del Gobierno de Gustavo Petro como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pero renunció a su cargo en medio de la controversia por los pasaportes con el entonces canciller, Álvaro Leyva.

Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con estudios en la Universidad de Salamanca en España. A lo largo de su carrera ha ocupado altos cargos en distintas instituciones del país, entre ellos Fiscal Delegada ante la Corte Suprema, Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Directora de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Desde la campaña de Roy Barreras señalan que con esta fórmula se busca consolidar una dupla que combine experiencia política con solidez jurídica de cara a las elecciones presidenciales de este año, cuya primera cita tendrá lugar el 31 de mayo.



Barreras es un veterano exsenador que ha transitado por todo el arco político colombiano y para estas elecciones recaló en la izquierda como alternativa moderada a la candidatura de Iván Cepeda, quien fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta Frente por la Vida, que congregó a sectores de izquierda, pues argumentó que el senador y candidato del Pacto Histórico ya había participado en una consulta similar en octubre pasado.

Barreras, que fue aliado de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y hace cuatro años ayudó a elegir a Petro, obtuvo 255.957 votos, equivalentes al 43,1% de los 593.523 sufragios que recibió en total la consulta. Su votación fue baja pero le bastó para imponerse a sus cuatro rivales, entre ellos Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que sacó 226.612 votos (38,1%) y quedó en segundo lugar. Barreras tratará de arrebatar a Cepeda los votos y el liderazgo que hasta ahora le dan las encuestas de intención de voto.

El Pacto Histórico, en todo caso, se convirtió el domingo en la fuerza política más votada en el Senado al obtener al menos 25 de los 103 escaños, y en la Cámara de Representantes, compuesta por 183 curules, y en donde todo indica que tendrá al menos 40 asientos. "Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras, lo cual sin lugar a dudas hace del Pacto Histórico la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso, sino en el país", expresó Cepeda este lunes al evaluar los resultados de las elecciones.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL