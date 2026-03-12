Esto dijo Juan Daniel Oviedo tras ser confirmado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

En un evento realizado en el centro comercial El GranSan, en el centro de Bogotá, Paloma Valencia confirmó que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial en las elecciones de mayo, en las que los colombianos decidirán quién será el sucesor o sucesora del presidente Gustavo Petro.

Paloma Valencia, que ganó en La Gran Consulta por Colombia con más de 3 millones de votos, había mantenido conversaciones con el segundo más votado en las consultas, el exdirector del Dane, que obtuvo más de 1,2 millones de sufragios.

La candidata del Centro Democrático resaltó que su ahora coequipero “sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y han encontrado en ti, Juan Daniel, la oportunidad de ser vistos, de ser oídos”.



Agregó que Oviedo “representa las manos limpias. Jamás hemos estado, ni él ni yo, como nadie en esta Gran Consulta, envueltos en escándalos de corrupción”, y sostuvo que él “coincide en tantas cosas conmigo”, porque “ser diferentes no nos hace enemigos”. (Lea también: Elecciones 2026: lista de los candidatos a la Presidencia y sus fórmulas a la Vicepresidencia)



Oviedo pide “reconocer voces distintas” para “construir un futuro donde todos quepamos”

El ahora candidato a la Vicepresidencia pidió “escuchar” en un “país en el que es muy difícil sumar en la diferencia porque no es posible hablar. Solo hablamos de imponer, o de subyugarnos o de obedecer”.



Juan Daniel Oviedo reconoció que en “esta coalición que nace hoy de dos partidos políticos y siete movimientos ciudadanos viene un ejemplo muy importante, es una coalición en la que somos capaces de reconocer nuestras diferencias, pero unirnos alrededor de un propósito que es indispensable en este momento de Colombia, que es mirar hacia el futuro y reconocer que voces distintas pueden aportar a la construcción de ese futuro en el que todos quepamos. En el que los campesinos, los informales, los indígenas, la población negra, las mujeres, la población con discapacidad, la población con orientación sexual e identidad de género quepa, y esto lo estamos consiguiendo con el propósito del futuro, dejando de lado los odios del pasado y demostrándole a Colombia que esto que estamos haciendo no es oportunismo, es responsabilidad, porque necesitamos una visión alternativa de país a la que tenemos hoy sea puesta sobre la mesa de forma clara y cercana a la ciudadanía”.

Sostuvo que “un país que no reconoce sus realidades ni se dedica a resolver en equipo, con seriedad, queda condenado a los populismos de izquierda y de derecha, y aquí lo que queremos es ofrecer una realidad alrededor del desarrollo en la cual todas las voces cuenten”.

Todos los miembros de la Gran Consulta por Colombia acompañaron a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en el evento político, que la candidata cerró con una invitación a “trabajar por el futuro de Colombia juntos”.

La escogencia de Oviedo como fórmula de la candidata ya se había confirmado con un video que circuló en redes sociales en el que se veía al exdirector del Dane llegar a la casa de la senadora, que lo recibió diciendo “bienvenido, vice”, a lo que él respondió emocionado.

