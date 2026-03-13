Elecciones 2026: Luis Carlos Reyes será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

Este viernes 13 de marzo, el exministro de las TIC Mauricio Lizcano anunció a su nueva fórmula vicepresidencial. Se trata de Luis Carlos Reyes, exministro y exdirector de la Dian, con quien compartió mesa de ministros mientras trabajó en el gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Con este coequipero, afirma, inicia su carrera presidencial oficial de cara a la primera vuelta del próximo domingo 31 de mayo.

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"Esta es la escogencia definitiva. El otro era un trámite administrativo para cumplir unos requisitos. Pero el mensaje por el cual escogimos a Luis Carlos es porque él era mi compañero de Gabinete. Se sentaba a mi lado derecho en el consejo de ministros y, un día, este hombre se levantó y le dijo al presidente Petro que el ministro de Hacienda, hoy en la cárcel, y el ministro del Interior, compraban cupos en el Congreso de la República: en ese momento dije 'este es el tipo de personas que necesita Colombia'", dijo Lizcano a Noticias Caracol.

Tras el anuncio, Reyes habló con este medio de comunicación y dejó claro que, junto a Lizcano, buscan dejar de lado los caudillismos, trabajando por todos los actores de la sociedad colombiana. "Una cosa que tenemos que hacer los colombianos es distanciarnos de los caudillismos. (...) Tenemos que empezar a pensar en las ideas que aterrizan lo que la Constitución Política les promete a los colombianos", agregó Lizcano.



¿Elecciones 2026: quiénes son los candidatos presidenciales y sus fórmulas?

Hasta el momento, estos son los candidatos presidenciales que ya han confirmado sus respectivas fórmulas vicepresidenciales:



Candidato presidencial Fórmula vicepresidencial Claudia López Leonardo Huerta Iván Cepeda Aída Quilcué Miguel Uribe Londoño Luisa Villegas Abelardo de la Spriella José Manuel Restrepo Luis Gilberto Murillo Luz María Zapata Sergio Fajardo Edna Bonilla Paloma Valencia Juan Daniel Oviedo Mauricio Lizcano Luis Carlos Reyes Clara López María Consuelo del Río Roy Barreras Martha Lucía Zamora

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

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JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO