Paloma Valencia responde a Oviedo sobre rechazo a propuesta de nombrar mindefensa a Álvaro Uribe

El pasado fin de semana, en Santa Rosa de Osos, Antioquia, la candidata a la Presidencia Paloma Valencia lanzó una propuesta que llamó la atención de todos sectores políticos y fue la de nombrar a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, como su ministro de Defensa si ella gana las elecciones, idea que no terminó de calar desde el interior de su campaña.



Resulta que su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, no está a favor de dicha propuesta y explicó en la emisora Blu Radio que lo dicho por Valencia podría hacer parte de una “estrategia” en época electoral: “No. Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella, pero hay que respetarla. Por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella. También hay que entender una cosa y es que estamos en campaña política y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”.

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Oviedo señaló que la propuesta de su candidata “genera una pregunta. Estuve entrevistado por la Radio Nacional Sueca y me preguntaron que si yo iba a ser testigo del retorno a la seguridad democrática. Entonces, yo le respondí a la Radio Nacional Sueca que es el discurso que quiere vender la izquierda, que simplemente Paloma y Oviedo le vamos a quitar el 2 al 2026 y vamos a poner un cero y vamos a poner a Colombia a vivir en el en el año 2006, donde había otro tipo de violencia, donde había otro tipo de gente, porque ya pasó una generación. Claro, aquí la propuesta de seguridad total está clara y está escrita en un plan de gobierno”.



“La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo": Paloma Valencia

Ante lo mencionado por su fórmula vicepresidencial, Valencia salió ante medios a comunicación diciendo que ella será la presidenta y que ella será quien nombrará a los funcionarios, así que, dijo, el país deberá acostumbrarse.

“La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país. Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro y vamos a tener ministros que sean buenos porque aquí lo que necesitamos es solucionarles los problemas a los colombianos. Muchos están diciendo, ‘es que Paloma no puede sostener eso porque quiere hablarle al centro y a la derecha’. Digo una cosa y se pone bravo el centro, digo otra y se pone bravo a la derecha. No señores, en un país tiene que caber todo el mundo y esa es la gracia de este de esta alianza. Aquí no aceptamos vetos para nadie. El que sea bueno, como el presidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro”, indicó la candidata del Centro Democrático.



Finalmente, Valencia dijo que “yo seré la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y al lado del presidente Uribe podemos hacer grandes cosas por Colombia. Ojalá haya muchos ministros de centro, especialistas en educación que nos ayuden a sacarla adelante y que venga gente de la izquierda con compromiso social. Es que tenemos que hacer un gobierno es sumando todos como se lo merece Colombia”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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