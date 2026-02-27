Mauricio Lizcano habla de sus propuesta y por qué no participó en consultas

El candidato Mauricio Lizcano habló con Noticias Caracol sobre sus propuestas en busca de llegar a la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro. En un primer punto, sobre la seguridad, se refirió al nombramiento de un ministro de Defensa ‘activo’ para dirigir la seguridad, ya que los políticos manejando militares no están funcionando.

También propuso la creación de bloques de búsqueda élites, con inteligencia y altas recompensas, para desestructurar organizaciones criminales. En cuanto a tecnología, dijo que es fundamental implementar GPS y cámaras obligatorias en taxis conectadas a la policía, para combatir flagelos como el ‘paseo millonario’, además de intervenir en los procesos de contratación de los conductores para recuperar la confianza en el sistema.

En cuanto a instituciones como la Policía, dijo que se debe mejorar el reclutamiento, ya que hoy los procesos son más laxos y menos jóvenes quieren ingresar por la falta de apoyo gubernamental. Es necesario darles mejores condiciones, que estén bien pagos y con la moral alta. Además, según su concepto, hay que recuperar el mando, señalando que hoy la Policía tiene menos oficiales (coroneles, mayores y generales) que hace cuatro años, lo que genera una pérdida de supervisión.



Ahondó en su propuesta de que el ministro de Defensa sea un militar, indicando que los políticos no conocen de seguridad y lo que vemos hoy es un desastre.



De otro lado, sobre el sistema electoral colombiano, Lizcano mencionó que confía y señaló que los ataques del presidente Petro le hacen mucho daño a la confianza institucional. Planteó que es necesario un acuerdo de transparencia y respeto por la independencia de la Registraduría para que los colombianos voten tranquilos.

Sobre su paso por el Gobierno Petro, mencionó que no se arrepiente debido a que llegó como un perfil técnico experto en tecnología formado en Harvard y el MIT. Logramos conectar a 3 millones de personas y posicionar a Colombia en el primer puesto de transformación digital de la OCDE en América Latina. Añadió que el Gobierno falló en términos de polarización, escándalos de corrupción y desorden administrativo. “No soy petrista ni de izquierda; fui un técnico que acompañó, como otros funcionarios, y presenté resultados hasta que renuncié voluntariamente”, anotó.



¿Por qué no participó en consultas?

Para Lizcano, se necesita un gobierno sereno pero ejecutor. Hoy vemos un "reality político" donde muchos buscan likes con "payasadas" en lugar de propuestas.

Sobre las razones por las cuales no participó en consultas, reveló que sintió que eran cálculos políticos para derrotar a otros o negocios para recibir recursos de reposición de votos. También consideró que ninguna tenía sentido.

“Nosotros representamos la Colombia Real”, indicó Lizcano, manifestando como una de sus propuestas declarar una emergencia y un corredor humanitario para que la Defensa Civil y los bomberos les entreguen medicamentos a los colombianos en un mes. “Mi fuerza está en la esperanza de sacar el país adelante”, señalando que el país no está condenado a Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

