¿Se puede usar el celular a la hora de votar en las elecciones de este 8 de marzo?

Este 8 de marzo, más de 41 millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en las primeras elecciones de este año en el país, que tiene también presidenciales el próximo 31 de mayo y una posible segunda vuelta el 21 de junio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Además, la jornada electoral de este domingo incluye consultas entre partidos del centro, la izquierda y la derecha para escoger tres candidatos presidenciales, una votación paralela que ha acaparado la atención de los votantes en el país.



Según la Registraduría Nacional, institución que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar mañana en 13.746 puestos de votación, en los que se habilitarán 125.259 mesas. "Hay que recordar que son más de 3.000 candidatos, pero la consolidación y entrega de resultados serán más rápidos que en cualquier otra oportunidad", manifestó el viernes el registrador nacional, Hernán Penagos, quien hizo un llamado a la tranquilidad y a la participación ciudadana.



(Le recomendamos: Habrá ley seca este fin de semana: ojo a las multas para quien consuma o venda alcohol en Bogotá)



¿Se puede usar el celular en los puestos de votación?

Previo a las elecciones de este domingo, el Gobierno Nacional expidió el decreto 0211 de 2026, en el cual se precisan las reglas sobre el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación. De acuerdo con la normativa, el objetivo es garantizar el secreto del voto, prevenir prácticas que afecten la libertad del elector y fortalecer la transparencia del proceso democrático.

Publicidad

De esta manera, de acuerdo con el decreto, durante la jornada electoral no se permitirá el uso de estos dispositivos dentro de los puestos de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando ya finaliza la jornada.

No obstante, el decreto también establece excepciones para los medios de comunicación debidamente identificados y para los funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y personerías), así como para servidores de otros órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación designados para la vigilancia electoral.

Publicidad

También se precisó que los ciudadanos únicamente podrán utilizar el celular dentro del puesto de votación cuando sea necesario para exhibir la cédula digital ante el jurado de votación.

En el decreto también establece, en el caso de los testigos y observadores electorales, que podrán ingresar con dispositivos electrónicos, pero no utilizarlos durante el horario de votación. Solo después del cierre de las urnas, a partir de las 4:00 de la tarde, podrán emplearlos para realizar sus funciones de vigilancia del proceso electoral y seguimiento a los escrutinios.

NOTICIAS CARACOL