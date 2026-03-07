Elecciones 8 de marzo: ¿qué puedo hacer si me equivoco en la marcación del voto en el tarjetón?

Colombia define este domingo 8 de marzo cómo queda conformado el Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Según la Registraduría Nacional, institución que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar mañana en 13.746 puestos de votación, en los que se habilitarán 125.259 mesas.

Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.



Las elecciones son cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, quien no puede buscar un segundo mandato al haber sido prohibida la reelección en el país en 2015.



Las encuestas apuntan a que las mayores votaciones para Senado y Cámara serán las de las listas del Pacto Histórico, partido de Petro, y del opositor Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Además, las elecciones definen tres candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas, con las que se depurará el número de aspirantes a llegar a la Casa de Nariño. Así las cosas, los ciudadanos podrán pedir el tarjetón para vota por la Gran Consulta, el Frente por la Vida o la Consulta de las Soluciones.



¿Qué pasa si marco mal mi voto?

En diálogo con Noticias Caracol, el registrador Hernán Penagos explicó algunas de las dudas frecuentes de los ciudadanos, una de ellas tiene que ver sobre qué se puede hacer si marco mal el tarjetón, sea de Cámara, Senado o de consultas.

“Si marca mal el tarjetón, siempre y cuando no lo haya depositado en la urna, puede decirle al jurado, quien le podrá entregar uno nuevo. El jurado, además, anula ese tarjetón y usted puede volver a ejercer el derecho al voto”, señaló Penagos.

El registrador también recordó que para votar se debe presentar la cédula amarilla o la cédula digital, sea en el celular o física. Además, indicó que no está permitido ejercer el derecho presentando el pasaporte o la contraseña.

