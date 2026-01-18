Elecciones Colombia 2026: ¿cómo será la votación de las consultas interpartidistas el 8 de marzo?

Antes de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 31 de mayo, las y los colombianos irán a las urnas el 8 de marzo para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, pero también podrán escoger a los candidatos definitivos de la izquierda y la centro-derecha en las llamadas consultas interpartidistas. En entrevista con Noticias Caracol, el registrador Hernán Penagos entregó este domingo detalles de ese proceso electoral y explicó, sobre todo, por qué en esta ocasión, por primera vez, los votantes recibirán solo un tarjetón de estas consultas.

La Misión de Observación Electoral (MOE) explica que una consulta interpartidista, que son convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica, pueden "ser convocadas para seleccionar candidaturas en coaliciones" a cargos como la Presidencia. En las elecciones de los años 2018 y 2022 se llevaron a cabo estos procesos y en ambas elecciones cuando un ciudadano se acercaba a su mesa asignada debía solicitarle a los jurados el tarjetón de la consulta en la que deseaba votar. Cabe señalar que cada consulta tenía su tarjetón aparte.



Para el 2026 habrá cambios. Por primera vez, los votantes recibirán un solo tarjetón en el que se agruparán todas las consultas interpartidistas. Lo que sí se mantiene, como señala la ley, es que para que el voto sea válido los ciudadanos solo pueden participar en una sola consulta. Es decir, en el tarjetón aparecerán las consultas confirmadas -de momento, dos-, pero solo se puede votar en una.



El registrados Penagos explicó en Noticias Caracol que esta vez se aplicará así porque "uno de los principios universales del sufragio es el secreto del voto y cuando las consultas se definen en tarjetones individuales se está vulnerando ese principio porque el ciudadano le anuncia al jurado por cuál consulta va a decidir, y se viola ese principio". En todo caso, insistió en que solo se puede votar en una consulta, pese a que todas aparezcan en el mismo tarjetón.

¿Qué consultas interpartidistas están confirmadas?

La Registraduría Nacional informó que el 27 de enero de 2026 vence el plazo para que las agrupaciones políticas que hayan solicitado consultas entreguen formalmente las preguntas que deberán ser avaladas por el CNE. La entidad tendrá hasta el 6 de febrero de 2026 para pronunciarse en cuanto a estos planteamientos. De momento, solo hay dos consultas interpartidistas confirmadas.

Por un lado, está la consulta del Pacto Amplio, que reúne a candidatos de la izquierda. Ahí están los precandidatos el senador Iván Cepeda, el exsenador y exministro Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero.

De otro lado, están la llamada Gran Consulta, que agrupa a aspirante de la centroderecha. Ahí aparecen la senador Paloma Valencia, la periodista Vicky Dávila, el exsenador Juan Manuel Galán, el exministro Juan Carlos Pinzón, el exiministro Mauricio Cárdenas, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exministro David Luna, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo, exconcejal de Bogotá.

