¿Vive fuera de Colombia? Así podrá votar en primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que colombianos residentes en el exterior comenzarán a ejercer su derecho al voto desde el próximo lunes 25 de mayo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026. A diferencia de lo que ocurrirá dentro del país, donde la jornada electoral se realizará el 31 de mayo, en otros países el proceso se extenderá durante varios días para facilitar la participación de los ciudadanos inscritos en consulados y puestos autorizados.

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De acuerdo con cifras de la Registraduría, 1.414.661 colombianos hacen parte del censo electoral en el exterior y podrán participar en la elección de presidente y vicepresidente para el periodo constitucional 2026-2030. En total, serán habilitados 253 puestos de votación distribuidos en 67 países.

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¿Quiénes pueden votar en el exterior?

Podrán ejercer su derecho al voto los colombianos que tengan inscrita su cédula en un puesto de votación fuera del país y que hagan parte del censo electoral vigente. La Registraduría recordó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones autorizadas: ciudadanos podrán identificarse con la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital física o la cédula digital desde la aplicación oficial de la Registraduría en dispositivos móviles.

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Además, la entidad aclaró que no serán válidas fotografías del documento, capturas de pantalla, archivos PDF ni imágenes almacenadas en el celular. En el caso de la cédula digital, esta deberá presentarse directamente desde la aplicación oficial. Para los colombianos residentes fuera del país se dispondrán 2.181 mesas de votación el 31 de mayo, mientras que entre el 25 y el 30 de mayo funcionarán 1.489 mesas. Los puntos de votación estarán ubicados principalmente en consulados, embajadas y otros espacios autorizados por las autoridades diplomáticas de cada país.

El proceso electoral en el exterior iniciará oficialmente el domingo 24 de mayo con un acto protocolario liderado por la Cancillería colombiana en Auckland, Nueva Zelanda. La apertura se realizará sobre a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, debido a la diferencia horaria con Nueva Zelanda, país donde comenzará la ceremonia cuando allí sean las 8:00 de la mañana del lunes 25 de mayo. En este país votará el primer colombiano y dará inicio a la jornada electoral en el exterior.

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Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar

La Registraduría informó que, en total, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de primera vuelta. De esa cifra, 40.007.312 personas podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 lo harán en el exterior. Del total del censo electoral, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres. Para el desarrollo de la jornada electoral se instalarán 13.742 puestos de votación y 120.527 mesas en todo el territorio nacional y fuera del país.

En el territorio colombiano se habilitarán 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos. Según la Registraduría, 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales. En Colombia podrán votar 20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres, quienes deberán acudir al puesto donde tengan inscrita su cédula.

¿Cómo consultar su puesto de votación para las Elecciones de Congreso?

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Para consultar su puesto de votación debe saber que todo colombiano debería tener su cédula inscrita en uno de los puestos. "Aquellos que nunca han inscrito su cédula y su documento de identidad fue expedido entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 quedan inscritos automáticamente en el puesto censo o en el puesto de la cabecera municipal", asegura la Registraduría. La entidad explica que las cédulas expedidas después del 7 de enero de 2003 "quedan automáticamente incorporadas en el censo electoral en un puesto de votación cercano al lugar de expedición".



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026"

Dé click en "Consultar" en el apartado de Congreso de la República

en el apartado de Congreso de la República Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación"

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co