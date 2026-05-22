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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Envían a la cárcel a Valentina Mor, influencer señalada de millonario robo a turista estadounidense

Envían a la cárcel a Valentina Mor, influencer señalada de millonario robo a turista estadounidense

La influencer de 23 años fue capturada en Medellín tras hacer videos burlándose de las autoridades.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de may, 2026
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VAlentina Mor

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Kelmaris Daniela Duno Angulo, conocida en redes sociales como Valentina Mor por su presunta responsabilidad en el hurto de las pertenencias a un ciudadano estadounidense.

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La mujer de 23 años y de nacionalidad venezolana fue capturada el jueves 20 de mayo, luego de un operativo de allanamiento en un inmueble en el barrio Laureles, occidente de Medellín. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo, cuando la influencer también fue capturada, pero al no haber una denuncia formal fue dejada en libertad días más tarde.

¿De qué acusan a Valentina Mor?

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación para solicitar la medida de aseguramiento contra la mujer, Valentina Mor se encontraba departiendo con la víctima en un apartamento de renta corta ubicado en el barrio El Poblado de Medellín.

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Mientras el extranjero se fue para el baño, al parecer, se apoderó de dinero en efectivo, tres tarjetas bancarias, tres relojes y otros elementos de valor que estaban en una maleta y dentro de un armario.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

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