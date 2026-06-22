Elecciones presidenciales Colombia 2026: ¿qué es el escrutinio y cómo funciona tras las votaciones?

Concluyen las elecciones presidenciales en segunda vuelta y el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Sin embargo, queda aún una etapa importante para certificar al ganador en medio del proceso democrático: el escrutinio. La fase final y determinante para certificar los 26 millones de votos que hubo en estos comicios. Aquí le contamos qué es y cómo se lleva a cabo.

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¿Qué es el escrutinio electoral?

El escrutinio es el proceso encargado de revisar, certificar y corregir de manera definitiva los resultados en un proceso de tres niveles. Con la información de cada una de las mesas, se verifican los datos en mesas que cuentan con presencia interinstitucional y testigos electorales de cada partido para hacer reclamaciones, si se da el caso.

En la misma noche de este 21, el trabajo de escrutinio dio inicio, según dijo el registrador nacional Hernán Penagos. La página oficial de la Registraduría Nacional señala que las mesas esperadas son 118.350; las mesas escrutadas son 117.217, para un total del 99,04%, con 1.133 restantes. La cuestión es: ¿qué se hará con estas mesas?



Terminado el preconteo, la fase clave para certificar los resultados de la segunda vuelta es el escrutinio. ¿Cómo es el paso a paso de este proceso? Le contamos los detalles.



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¿Cómo funciona el escrutinio en Colombia?

Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, explicó a Noticias Caracol el proceso, que consiste en tres niveles:

Primer nivel: Es realizado por los jurados de votación , ciudadanos colombianos, en las mesas de votación justo después del cierre de urnas.

Es realizado por los , ciudadanos colombianos, en las mesas de votación justo después del cierre de urnas. Segundo nivel: Está a cargo de 2.000 comisiones escrutadoras, conformadas por dos jueces de la República, notarios y registradores. Ellos extraen la información de cada una de las mesas, verifican los datos y cuentan con la presencia de testigos de partidos, acompañados por la Procuraduría o la Personería. Toda la información reposa en lo que se denomina el arca triclave, donde se encuentran los documentos electorales. Estos pliegos son sacados de unos sobres para ser entregados, digitalizados y revisados.

¿Qué pasa si hay una reclamación de un testigo?

En esta segunda etapa, los testigos de los partidos pueden realizar reclamaciones electorales que son resueltas por los jueces (que son autónomos) de manera inmediata; pueden pedir recuento de votos si, por ejemplo, hay un tachón o enmendadura.

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¿Qué pasa cuando termina la comisión escrutadora?

Viene un tercer nivel de comisiones ubicadas en las capitales de cada departamento. Una vez terminado, el martes se entrega la información consolidada en las ciudades capitales a los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes condensan las cifras de los municipios de cada departamento.

Una vez terminan, se le entrega al CNE el consolidado de los departamentos. El Consejo escruta las mesas del exterior y, finalmente, declara quién es el ganador definitivo.

En ese sentido, el martes inicia una comisión escrutadora general que es de carácter departamental, donde están dos delegados del Consejo Nacional Electoral para cada departamento y Bogotá. Tras mantener y procesar los datos electorales, el CNE certifica y señala quién será oficialmente el próximo presidente de la República.

María Paula Rodríguez Rozo

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