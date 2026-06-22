En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
IVÁN CEPEDA
COLOMBIA DECIDE
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Elecciones presidenciales Colombia 2026: ¿qué es el escrutinio y cómo funciona tras las votaciones?

Elecciones presidenciales Colombia 2026: ¿qué es el escrutinio y cómo funciona tras las votaciones?

Más de 9.000 notarios y jueces están encargados de certificar los votos. El registrador delegado de lo electoral resume el proceso de validación en tres niveles.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Concluyen las elecciones presidenciales en segunda vuelta y el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Sin embargo, queda aún una etapa importante para certificar al ganador en medio del proceso democrático: el escrutinio. La fase final y determinante para certificar los 26 millones de votos que hubo en estos comicios. Aquí le contamos qué es y cómo se lleva a cabo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

¿Qué es el escrutinio electoral?

El escrutinio es el proceso encargado de revisar, certificar y corregir de manera definitiva los resultados en un proceso de tres niveles. Con la información de cada una de las mesas, se verifican los datos en mesas que cuentan con presencia interinstitucional y testigos electorales de cada partido para hacer reclamaciones, si se da el caso.

Últimas Noticias

¿Se pueden acumular los dos descansos por votar en las elecciones presidenciales?
Elecciones Colombia

¿Se puede reclamar un día completo de descanso si voto en primera y segunda vuelta? Esto dice la ley

Así titularon los principales medios internacionales la victoria de Abelardo de la Espriella
Elecciones Colombia

Así titularon los principales medios internacionales la victoria de Abelardo de la Espriella

En la misma noche de este 21, el trabajo de escrutinio dio inicio, según dijo el registrador nacional Hernán Penagos. La página oficial de la Registraduría Nacional señala que las mesas esperadas son 118.350; las mesas escrutadas son 117.217, para un total del 99,04%, con 1.133 restantes. La cuestión es: ¿qué se hará con estas mesas?

Publicidad

¿Cómo funciona el escrutinio en Colombia?

Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, explicó a Noticias Caracol el proceso, que consiste en tres niveles:

  • Primer nivel: Es realizado por los jurados de votación, ciudadanos colombianos, en las mesas de votación justo después del cierre de urnas.
  • Segundo nivel: Está a cargo de 2.000 comisiones escrutadoras, conformadas por dos jueces de la República, notarios y registradores. Ellos extraen la información de cada una de las mesas, verifican los datos y cuentan con la presencia de testigos de partidos, acompañados por la Procuraduría o la Personería. Toda la información reposa en lo que se denomina el arca triclave, donde se encuentran los documentos electorales. Estos pliegos son sacados de unos sobres para ser entregados, digitalizados y revisados.

¿Qué pasa si hay una reclamación de un testigo?

En esta segunda etapa, los testigos de los partidos pueden realizar reclamaciones electorales que son resueltas por los jueces (que son autónomos) de manera inmediata; pueden pedir recuento de votos si, por ejemplo, hay un tachón o enmendadura.

Publicidad

¿Qué pasa cuando termina la comisión escrutadora?

Viene un tercer nivel de comisiones ubicadas en las capitales de cada departamento. Una vez terminado, el martes se entrega la información consolidada en las ciudades capitales a los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes condensan las cifras de los municipios de cada departamento.

Una vez terminan, se le entrega al CNE el consolidado de los departamentos. El Consejo escruta las mesas del exterior y, finalmente, declara quién es el ganador definitivo.

En ese sentido, el martes inicia una comisión escrutadora general que es de carácter departamental, donde están dos delegados del Consejo Nacional Electoral para cada departamento y Bogotá. Tras mantener y procesar los datos electorales, el CNE certifica y señala quién será oficialmente el próximo presidente de la República.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad