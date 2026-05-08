Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo: apuesta por reformas sociales y defensa de la Constitución

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, presentó una visión detallada sobre el futuro de Colombia. Bonilla enfatiza que, si bien el país exige cambios urgentes, estos deben ejecutarse con evidencia, gestión y un profundo respeto por la institucionalidad, alejándose de la polarización que actualmente divide a la sociedad.



Bonilla, quien posee una trayectoria de 28 años como docente en la Universidad Nacional y fue Secretaria de Educación de Bogotá, sostiene que la educación es la piedra angular de su propuesta política. Según la candidata, el electorado colombiano no está condenado a elegir únicamente entre dos extremos ideológicos. "Creemos que el país sí necesita reformas sociales, pero que ese cambio sea serio y seguro", afirmó durante la entrevista, subrayando que su fórmula busca representar una opción de centro que tome posiciones basadas en resultados técnicos y no en "politiquería" ni gritos.

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Uno de los puntos más críticos de su agenda es la defensa de la Constitución de 1991. Bonilla expresó su firme oposición a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, calificándola como una medida "desafortunada" que parece surgir ante la dificultad del gobierno actual para tramitar reformas en el legislativo. Para la candidata, la actual Carta Magna representa el "gran acuerdo social" que puso fin al bipartidismo histórico y debe ser protegida para garantizar derechos fundamentales como la tutela y el acceso a la educación. En este sentido, anunció el liderazgo de un comité para defender la Constitución durante los próximos ocho años, asegurando que las reformas necesarias, como una transformación real del sistema de salud enfocada en el paciente, pueden realizarse dentro del marco constitucional vigente.



En materia de seguridad, Bonilla presentó el "Plan Guardián", una estrategia diseñada para recuperar el control del territorio frente al incremento de masacres, extorsiones y secuestros que agobian tanto al campo como a las ciudades. La propuesta contempla el fortalecimiento de la fuerza pública con la incorporación de al menos 40,000 nuevos policías y un uso intensivo de la inteligencia para desarticular estructuras criminales. "Necesitamos que donde hoy manda el crimen, realmente mande el Estado", señaló, aclarando que esta presencia estatal no debe ser exclusivamente militar, sino que debe ir acompañada de una oferta social robusta para que los jóvenes no tengan que elegir entre "un fusil o el hambre".

La formación académica y técnica también ocupa un lugar central en su programa, con la ambiciosa meta de beneficiar a 3 millones de jóvenes. Bonilla propone una oferta diversificada que incluya carreras técnicas, tecnológicas y cursos cortos adaptados a las exigencias de las empresas y el avance de la inteligencia artificial. Su enfoque busca que los estudiantes cuenten con una orientación socio-ocupacional que les permita generar ingresos dignos y, sobre todo, desarrollarse como "buenos seres humanos" en una sociedad que necesita sanar sus heridas.



Finalmente, Bonilla reflexionó sobre el modelo de desarrollo, defendiendo un capitalismo social que reduzca la inequidad sin destruir la estabilidad técnica de instituciones como el Banco de la República. Criticó duramente el papel de las "bodegas" en redes sociales, que a menudo sustituyen el debate de ideas por el ataque personal, y abogó por una reforma a la financiación de las campañas para garantizar la equidad en la contienda electoral. Con una trayectoria que destaca por la ausencia de escándalos de corrupción, "la profe" asegura que su experiencia gobernando grandes presupuestos le otorga la capacidad técnica para liderar un cambio con orden y esperanza.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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