Las respuestas de Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de Colombia, en El país de los jóvenes

Este martes, 5 de mayo de 2026, se estrenó el segundo de cuatro capítulos de El país de los jóvenes, una iniciativa de Noticias Caracol para darles voz a personas entre 18 y 28 años con el fin de que cuestionen a los candidatos a la Presidencia de Colombia de cara a las elecciones del 31 de mayo, en la que se comenzará a decidir, de haber segunda vuelta, quién será la persona que llegue a la Casa de Nariño para reemplazar al presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, el turno fue para el aspirante Sergio Fajardo.



El candidato del espectro político del centro en Colombia habló con cuatro jóvenes, quienes le plantearon sus problemáticas y cómo él va a trabajar para solucionarlas en un eventual gobierno suyo.

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El primero en hablar fue Julio Ahumada, estudiante y consejero de Juventudes en Barranquilla, quien le preguntó a Fajardo sobre el plan que tiene para los jóvenes del país. El aspirante respondió que “yo fui gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín y apostamos por la juventud con Medellín la más educada, Antioquia la más educada. Construimos nosotros todos los espacios para prevenir la violencia, para desatar el talento, para construir las oportunidades. Lo que tenemos que saber es qué nos van a entregar desde la institucionalidad. Todavía no sabemos qué va a pasar con el Ministerio de la Igualdad, cuántos viceministros han pasado de Juventud y nadie sabe los nombres”.



"La inteligencia artificial vino para quedarse": Sergio Fajardo sobre IA y empleo joven

La siguiente persona en cuestionar al aspirante a la Presidencia fue Sharon Roca, proveniente del municipio de Soplaviento, Bolívar, y promotora de educación y empleo juvenil. Ella le preguntó a Fajardo sobre qué estrategias tiene para su eventual gobierno para contrarrestar el aumento del desempleo juvenil con el auge de la inteligencia artificial en el sector empresarial.

Ante esto, el candidato del centro dijo que “la inteligencia artificial está aquí y vino para quedarse. Esto no tiene reversa. Hace cuatro años no había IA, nadie hablaba de Chat GPT ni ninguna de estas cosas. Entonces, no tiene reversa y la inteligencia nuestra tiene que ser entender que la IA se va a quedar y cómo con los jóvenes desde ya los incorporamos al mundo de la IA con programas especiales de formación en IA para que, además, tengan nuevos empleos más rápido porque todas las empresas establecidas van a necesitar esa inteligencia. Nosotros vamos a crear un super programa en este país para que todo joven, venga de donde venga, tenga herramientas digitales de una vez y eso le va a permitir tener más posibilidades de trabajo”.



Las propuestas de Sergio Fajardo sobre educación y trabajo joven en Colombia

Daniel Bolívar, consultor internacional en liderazgo, le planteó a Sergio Fajardo el tema de la educación y el desempleo joven y cómo muchos jóvenes al salir del bachillerato prefieren migrar a otros países para conseguir un empleo en vez de quedarse en Colombia a estudiar en la educación superior para ejercer su profesión aquí.



El candidato señaló que “ese es un reto para nosotros en Colombia. Muchos jóvenes se quieren ir porque aquí no encuentran espacio. Tiene que ver con el sistema educativo. Nosotros tenemos una super propuesta de educación en la que, desde la educación media ­­-noveno, décimo y once-, empezamos a hacer una preparación que tenga que ver con formación de habilidades para el trabajo y dentro de esa formación tiene que ser una obligación la inteligencia artificial y las competencias socioemocionales”.



¿Qué propone Sergio Fajardo sobre medio ambiente?

El siguiente en cuestionar a Fajardo fue Aimer Alejandro Alvarado, líder estudiantil, quien le preguntó al aspirante cuáles son sus planes frente al medio ambiente, cómo llevarles el conocimiento del cuidado del medio ambiente a los jóvenes y si llevaría a cabo una reforma en torno a este tema. El candidato dijo que “vamos a hacer el proyecto Colombia, centro ambiental del planeta. Somos los más ricos y nos ponemos como reto ser capaces de incluir la educación ambiental. Nos vamos a sentar a construir el plan ambiental por departamentos y regiones”.



María Alejandra Cárdenas, estudiante de comunicación social, le preguntó a Sergio Fajardo sobre cómo va a proteger a los líderes sociales y ambientales en el país. Sobre este tema, el postulante respondió que “este fin de semana vimos la violencia en acción, lo que para muchos jóvenes no les había tocado. Las personas más frágiles son los líderes sociales y ambientales porque están en el territorio. Nosotros lo que tenemos que tener es una fuerza pública que pueda estar en el territorio para trabajar con las inversiones sociales, con las comunidades y con los programas ambientales en el mundo rural”.



"Podemos ser diferentes sin ser enemigos": Sergio Fajardo

La última joven en preguntarle a Fajardo fue Gabriela Matíz, embajadora de Civix Colombia, quien cuestionó al aspirante sobre por qué no se le ha visto sentado con sectores diversos ni tenido posturas firmes en momentos decisivos para el país ni uniendo a sectores enfrentados.

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El candidato Fajardo respondió que “yo creo que he tomado decisiones firmes. Yo no grito, yo no insulto, yo no me pongo un camuflado para decir que soy valiente. Yo respeto, yo soy decente y no voy a dejar de ser decente. La posibilidad para construir la paz es que podemos ser diferentes sin ser enemigos”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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