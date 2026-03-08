La votación de Juan Daniel Oviedo en la consulta: ¿será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

En la carrera por llegar a la Casa de Nariño, 9 precandidatos a la Presidencia participaron en La Gran Consulta por Colombia, entre ellos, Juan Daniel Oviedo, quien con más de 1 millón de votos fue el segundo más votado de esta consulta, por detrás de Paloma Valencia.

Juan Daniel Oviedo, quien fue director del Dane, candidato a la Alcaldía de Bogotá y concejal de la capital, recogió firmas y logró el aval de su precandidatura a la Presidencia por el movimiento ciudadano 'Con toda por Colombia'.

En el cubrimiento especial Colombia Decide, de Noticias Caracol, la analista política María Margarita Zuleta señaló que "Juan Daniel Oviedo acerca sectores que le pueden sumar a la iniciativa de Paloma Valencia". Por su parte, el analista Gabriel Cifuentes subrayó que los resultados hasta ahora conocidos de Oviedo son "una gran sorpresa".



En sus primeras declaraciones luego de conocerse los resultados, Juan Daniel Oviedo hizo énfasis en que "la discriminación hace daño" e invitó a los candidatos a moderar sus discursos.



¿Será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

Aunque hay rumores de que la candidata presidencial Paloma Valencia le proponga ser su fórmula vicepresidencial, Noticias Caracol conoció que a la campaña de Oviedo no ha llegado una propuesta formal y, por ende, aún no habrá pronunciamiento al respecto.

Tras el triunfo en su consulta, desde el equipo de Paloma Valencia se informó que el próximo jueves se oficializará el nombre de su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.



Resultados de La Gran Consulta por Colombia, con el 82,14% de mesas informadas:

Paloma Valencia: 2.604.500 votos

Juan Daniel Oviedo: 1.009.973 votos

Juan Manuel Galán: 262.460 votos

Juan Carlos Pinzón: 237.414 votos

Vicky Dávila: 192.678 votos

Enrique Peñalosa: 126.075 votos

Aníbal Gaviria: 120.163 votos

David Luna: 89.112 votos

Mauricio Cárdenas: 58.440 votos

