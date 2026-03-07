Elecciones 8 de marzo: Colombia elige el próximo Congreso y las consultas interpartidistas

Más de 41 millones de colombianos están convocados este domingo a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en las primeras elecciones de este año en el país, que tiene también presidenciales el próximo 31 de mayo y una posible segunda vuelta el 21 de junio.

La jornada electoral de este domingo incluye consultas entre partidos del centro, la izquierda y la derecha para escoger tres candidatos presidenciales, una votación paralela que ha acaparado tanta o más atención que las listas al Senado y la Cámara en un ambiente de alta polarización habitual en el país.



Según la Registraduría Nacional, institución que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar este domingo en 13.746 puestos de votación, en los que se habilitarán 125.259 mesas.



En el centro de exposiciones Corferias, de Bogotá, el mayor puesto de votación del país, con 252 mesas para más de 301.000 ciudadanos, las autoridades ultimaban este sábado la logística y la operación de seguridad ya que en ese lugar también se llevará a cabo el escrutinio.

"Hay que recordar que son más de 3.000 candidatos, pero la consolidación y entrega de resultados serán más rápidos que en cualquier otra oportunidad", manifestó el viernes el registrador nacional, Hernán Penagos, quien hizo un llamado a la tranquilidad y a la participación ciudadana.

En unas elecciones que coinciden con el Día Internacional de la Mujer, ellas son mayoría en el censo electoral, con 21.236.349 votantes, mientras que los hombres son 20.050.735.



El Legislativo en juego

Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo, y el 103 será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidas 182 curules y la 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia.

Las elecciones son cruciales porque de la composición del Congreso dependerá el margen de maniobra que tendrá el presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, quien no puede buscar un segundo mandato al haber sido prohibida la reelección en el país en 2015.

Las encuestas apuntan a que las mayores votaciones para Senado y Cámara serán las de las listas del Pacto Histórico, partido de Petro, y del opositor Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que pueden obtener en torno al 20 % de las curules cada uno, con lo cual el próximo presidente, sea del color que sea, tendrá que recurrir nuevamente a alianzas legislativas para gobernar.



Consultas para la Presidencia

Por el lado de las tres consultas interpartidistas, las encuestas vaticinan que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se impondrá en la de la derecha, llamada 'Gran consulta por Colombia', en la que compite con otros políticos de peso como Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Este último podría ser la sorpresa el domingo por la ola de apoyo recibida en los últimos días, incluso de sus rivales de la derecha, luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, que no participa en la consulta, se burlara de Oviedo por su abierto homosexualismo.

En la 'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación', del centro, con solo dos candidatos, está cantada la victoria de la exalcaldesa bogotana Claudia López, mientras que en la del 'Frente por la vida' todo indica que la disputa entre cinco candidatos se resolverá a favor de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, o del exsenador Roy Barreras, ambos recién llegados a la izquierda.

El senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que lidera todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales de mayo, no participará en la consulta de su sector porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se lo permitió con el argumento de que ya había participado en otra interna del Pacto Histórico.

La supervisión de las elecciones estará a cargo de más 400 observadores internacionales pertenecientes a instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Transparencia Electoral y el Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), entre otros.

Y para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada, el Ministerio de Defensa puso en marcha el 'Plan Democracia', que incluye la movilización de 246.000 uniformados de las Fuerzas Militares y de Policía.

EFE