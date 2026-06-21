Esto dijo el senador de EE. UU. Bernie Moreno tras visitar punto de votación en Unicentro

El senador estadounidense Bernie Moreno destacó este domingo en Bogotá la buena organización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que participa como veedor internacional. El congresista, de origen colombiano, recorrió distintos puntos de votación en la capital y resaltó el desarrollo de la jornada electoral.

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“Está todo muy bien, lo tienen todo muy organizado. Esta decisión (la elección del sucesor del presidente Gustavo Petro) es una decisión solamente de la gente de Colombia”, expresó Moreno ante medios de comunicación tras recoger su credencial como observador internacional. El senador señaló que el proceso electoral es competencia exclusiva de los ciudadanos colombianos y reiteró la importancia de respetar la voluntad expresada en las urnas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que Moreno validó su acreditación como observador internacional y continuó su recorrido junto a la Misión de Observación Internacional de Estados Unidos. De acuerdo con la autoridad electoral, el senador ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de la jornada en Bogotá, en el marco de los comicios que definirán al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.



Sin embargo, la participación del congresista también ha estado marcada por una reciente controversia. El pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro advirtió que podría tomar decisiones frente a Moreno luego de que el senador celebrara públicamente la detención del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario le pidió respetar a los colombianos en el exterior.



Moreno, por su parte, defendió su posición en redes sociales, donde justificó la detención ocurrida en el estado de Arizona. “No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!”, escribió el senador, generando reacciones en el escenario político colombiano.

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El congresista republicano por el estado de Ohio ya había participado como veedor internacional en la primera vuelta presidencial, celebrada el 31 de mayo, lo que refuerza su papel dentro de la misión de acompañamiento electoral. En ese contexto, también se había referido a la importancia de estos comicios para el futuro del país.

De hecho, un día antes de la jornada, Moreno afirmó que estas elecciones pondrían “a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”. En su mensaje, destacó el carácter soberano de la decisión y señaló la relevancia del momento político para el país. “Permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, en sus propias manos. Ustedes son una nación soberana. Como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún lo llaman hogar, les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas”, expresó en X, invitando a los ciudadanos a participar de manera activa en el proceso democrático.

🚨Message to the People of Colombia:



I arrived today in Bogotá, grateful for the CNE’s invitation to once again observe your presidential runoff.



Tomorrow, June 21, Colombia stands at a decisive moment in its democratic history. The choice before you will test the courage and… — Bernie Moreno (@berniemoreno) June 20, 2026