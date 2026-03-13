Felipe Córdoba y Daniel Palacios renuncian a candidaturas presidenciales; apoyarán a Paloma Valencia

Los exfuncionarios Felipe Córdoba y Daniel Palacios anunciaron recientemente el retiro de sus candidaturas presidenciales para la contienda electoral del próximo 31 de mayo. Ambos políticos, tal como lo pudo confirmar Noticias Caracol, han decidido apoyar a la representante por el Centro Democrático para esta contienda, Paloma Valencia.

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Estas son las primeras adhesiones oficiales por parte de otros candidatos presidenciales a la candidatura de Valencia, quien recientemente anunció al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.



¿Quién es Paloma Valencia y cuál ha sido su trayectoria?

Paloma Valencia se ha consolidado como una de las figuras más visibles del Centro Democrático. Con una trayectoria que combina la academia y la política de primera línea, la actual senadora busca ahora liderar el país bajo las banderas del uribismo.



Formación y trayectoria Política

Valencia cuenta con un perfil multidisciplinario: es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, especialista en Economía por la misma institución y magíster en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York (NYU).

Desde 2014, ha mantenido una curul en el Senado de la República, siendo reelecta consecutivamente para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. Actualmente, lidera la Comisión de Instrucción y participa activamente en las comisiones de Primera, Derechos Humanos y Paz.



La apuesta presidencial

Tras imponerse en la consulta interna de su partido frente a figuras como María Fernanda Cabal y Paola Holguín, Valencia fue confirmada como la precandidata oficial del Centro Democrático. Su mensaje central apuesta por la unidad y la preparación técnica para "construir la Colombia que nos merecemos".



Ejes de su propuesta: "Seguridad Total" y choque económico

La senadora ha estructurado su plan de gobierno sobre tres pilares fundamentales:



Seguridad y Narcotráfico: bajo el lema "Seguridad Total", propone fortalecer a las Fuerzas Militares con apoyo de EE. UU. y construir nuevos centros penitenciarios. En materia de drogas, defiende el regreso de la fumigación, la destrucción de laboratorios y el uso de la extinción de dominio para asfixiar las finanzas de grupos ilegales.

bajo el lema "Seguridad Total", propone fortalecer a las Fuerzas Militares con apoyo de EE. UU. y construir nuevos centros penitenciarios. En materia de drogas, defiende el regreso de la fumigación, la destrucción de laboratorios y el uso de la extinción de dominio para asfixiar las finanzas de grupos ilegales. Economía y Empleo: su visión económica se centra en la reducción drástica de impuestos a las empresas . Según Valencia, aliviar la carga tributaria permitirá a los empresarios mantener empleos, dinamizando así el consumo y el mercado interno.

su visión económica se centra en la . Según Valencia, aliviar la carga tributaria permitirá a los empresarios mantener empleos, dinamizando así el consumo y el mercado interno. Salud: ante la crisis del sistema, su enfoque se resume en la frase: "Más tratamientos, menos filas". Propone aumentar la infraestructura hospitalaria y mejorar las condiciones salariales de médicos y enfermeras para optimizar la atención.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

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