¿Paloma Valencia ha hablado con María Fernanda Cabal? Esto dijo la candidata del Centro Democrático

La candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, y que está en el grupo de nuevo políticos inscritos en la Gran Consulta por Colombia para las elecciones del 8 de marzo, se refirió a la situación actual que hay con María Fernanda Cabal, quien otrora fuera su contrincante en la escogencia del representante oficial del partido para los comicios presidenciales. (Lea también: ¿Crisis en el Centro Democrático? Lafaurie dice que "filtraron" su carta para "generar un escándalo")

Pareciera que hubo un distanciamiento entre ambas, luego de que el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y esposo de Cabal, José Félix Lafaurie, mencionara posibles “irregularidades” en el proceso.

En entrevista con Noticias Caracol, Lafaurie dijo que ninguno había renunciado al Centro Democrático, pero “estamos diciéndole al partido que nos dé una salida porque evidentemente la manera como se han dado una serie de eventos, pues no nos sentimos satisfechos ni interpretados”.



¿Ha conversado con María Fernanda Cabal?

Al ser cuestionada al respecto en Candidatos al tablero, de Noticias Caracol, Paloma Valencia fue contundente en responder “siguiente pregunta”.



Sin dar más detalles sobre si está alejada de su copartidaria, afirmó que “hoy yo no estoy preocupada ni por las peleas internas ni nada por el estilo. Este es un partido monolítico listo para enfrentar estas elecciones. Necesitamos que la ciudadanía se dé cuenta de que este es el partido que ha sido oposición desde el principio, que ha logrado defender a este país de tantos embates”.



Manifestó que Cabal “tiene sus dudas y se las han respondido todas. Y dígame, ¿por qué cinco encuestadoras distintas dicen lo mismo?”.

Sobre la elección de la candidata del Centro Democrático, reiteró que “todo ha sido absolutamente transparente. Dos encuestadoras independientes chilenas, que además coinciden con todas las encuestas que en ese momento hicieron las encuestadoras nacionales. Yo creo que aquí no hay ninguna duda de quién ganó y yo creo que aquí lo que tenemos es que estar por encima de todo eso, que hay un propósito que es Colombia y es cómo la vamos a recuperar, a transformar, a enriquecer. Y yo creo que eso es lo que importa hoy”. (Lea también: Paloma Valencia respondió a señalamientos de "irregularidades" en encuesta en la que le ganó a Cabal)



Esto dijo Paloma Valencia sobre las otras dos consultas inscritas

Lamentó que Sergio Fajardo no se haya sumado a la Consulta de las Soluciones impulsada por Claudia López y de la que también hace parte Leonardo Huerta.

“Yo sí quería una gran consulta para que todos los sectores democráticos de este país pudiéramos estar unidos, porque aquí lo que estamos enfrentando no es una izquierda, es una izquierda carnívora, es el modelo de estatista que destruyó Cuba, que destruyó Venezuela y que uno no quiere para Colombia. Entonces, yo sí soñaba con una gran consulta, pero respetamos la decisión del profesor y si él llegara a ganar, lo vamos a acompañar”, aseveró.

Respecto a la salida de Iván Cepeda del Frente por la Vida, manifestó que “no fue el Consejo Nacional Electoral el que lo sacó, es la ley. Lo que pasa es que en este país la izquierda se ha ido acostumbrando a que ellos pueden pasar por encima de la ley y no es así. Y a mí sí me alegra que lo hayan sacado porque eso garantiza que esta izquierda carnívora no pueda ir unida en la primera vuelta”.

