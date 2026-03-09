Lista de senadores elegidos del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha ido entregando los resultados de preconteo de las elecciones de Congreso de la República para el período 2026-2030. El partido Centro Democrático se convirtió en la segunda fuerza política del Senado, solo después del partido Pacto Histórico. El 8 de marzo los ciudadanos habilitados para votar tuvieron la oportunidad de elegir a sus representantes en ambas cámaras del legislativo.

Para el Senado de la República hay actualmente 103 escaños, de los cuales 102 se eligen en las elecciones de este pasado domingo, y la otra curul es para el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones y se declare de oposición. Algo similar ocurre en la Cámara de Representantes, donde son elegidos 182 curules en las elecciones y la 183 es para el compañero de fórmula del segundo más votado a la Presidencia de la República.



El partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez logró más de 3 millones de votantes para su lista cerrada en el Senado de la que incluso el exmandatario hacía parte, pero que por proyecciones en la asignación de curules, no alcanzaría para su regreso a la corporación. Con el 99,56% de las mesas informadas, el partido Centro Democrático ya sumaba 3.035.715 de votos, lo que equivale al 15,62% de la votación. De acuerdo con las proyecciones, esta colectividad aumentaría su número de senadores actuales, alcanzando 17 curules.



¿Quiénes serán los senadores del Centro Democrático para el período 2026-2030?

Para el período del Congreso de la República que termina el 20 de julio, el partido Centro Democrático llegaba a las 13 curules. Con los resultados de las elecciones y las proyecciones en la asignación de curules, la colectividad uribista aumentaría a 17 escaños en el Senado. La lista, que era de voto no preferente, se ubica como la segunda fuerza política después del Pacto Histórico, que superó los 4 millones 400 mil votos y lograría obtener 25 curules.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se ubicaba de puesto 25 de la lista de su partido, por lo que se convierte en uno de los "quemados" de estas elecciones al no alcanzar un cupo en el Senado de la República. Estos son los miembros del Centro Democrático que sí lograrían una curul en el Senado para el período 2026-2030.



Andrés Eduardo Forero

Rafael Nieto Loaiza

Claudia Margarita Zuleta

Hernán Dario Cadavid Márquez

Julia Correa Nuttin

Carlos Manuel Meisel Vergara

Christian Munir Garcés Aljure

Maria Clara Posada Caicedo

Honorio Miguel Henriquez Pinedo

Josué Alirio Barrera Rodríguez

Esteban Quintero Cardona

Enrique Cabrales Baquero

Óscar Leonardo Villamizar Meneses

Juan Fernando Espinal Ramírez

Maria Angélica Guerra López

Juan Fernando Caicedo Callejas

Zandra María Bernal Rincón

El balance de las elecciones del Senado de la República

En el Senado, al Pacto Histórico y al Centro Democrático les siguen el Partido Liberal, la coalición Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U. Estas cuatro fuerzas políticas pueden acabar siendo el fiel de la balanza para el presidente que remplace a Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto. Los senadores no se caracterizan por la lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan al actual Gobierno y quienes se oponen.

Al final de la lista de partidos que lograrían curules, de acuerdo con las proyecciones, está el Movimiento de Salvación Nacional, apoyado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y que tiene 705.924 votos, equivalentes al 3,63 % de los votos, según el boletín más reciente de la Registraduría.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral del 3% para alcanzar curules y la personería jurídica, son las listas del Frente Amplio Unitario, apoyada por Roy Barreras; Creemos, movimiento al que pertenece el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC, y otros movimientos políticos como el del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.