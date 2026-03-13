Juan Daniel Oviedo explica lo que acordó con Paloma Valencia y cuál será su papel en campaña

En entrevista con Noticias Caracol, Juan Daniel Oviedo, quien será el compañero de fórmula de la candidata presidencial Paloma Valencia, habló de lo que acordó con la senadora del Centro Democrático para sumarse a su campaña y del papel que él tendrá en la contienda electoral de cara a la primera vuelta el próximo 31 de mayo. "Queremos dejar de lado el estereotipo aprovechando que se trata de romper prejuicios de que la Vicepresidencia es algo cosmético", comentó el exdirector del Dane, quien detalló que junto a Valencia plantearán una "dupla que sea una voz contundente con dos tonalidades y cuatro manos".

"Queremos una Vicepresidencia que acompañe, que ejecute y que haga realidad los logros de la paz y la política social que tanto se han prometido y que por esta peleando, por distraídos o por populismos de izquierda o de derecha, no nos hemos concentrado en ellos", comentó Oviedo en este noticiero. "Esta va a ser una Vicepresidencia que va a trabajar incanzablemente para que todos los colombianos puedan vivir del trabajo y sin miedo en cualquier parte del país".



En la presentación de su compañero de fórmula, que tuvo lugar en un centro de comercio popular de Bogotá, Paloma Valencia dijo que, después de escuchar a su partido, al expresidente Álvaro Uribe y a sus aliados, llegaron "a la conclusión de que el mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo". Valencia obtuvo 3,23 millones de votos en 'La gran consulta por Colombia' celebrada el pasado domingo, en paralelo a las elecciones legislativas colombianas, y Oviedo fue segundo con 1,25 millones de papeletas, resultado que superó todas las expectativas y que lo convirtió en favorito para ser el nominado para la Vicepresidencia.



Luego de esos resultados comenzó una serie de reuniones de Valencia con Oviedo y con los otros participantes en la consulta, con el fin de llegar a un acuerdo para la nominación de Oviedo, cuya imagen de liberal, homosexual e independiente es vista como ideal para atraer a la candidatura al electorado de centro que no se siente cómodo con los dos candidatos que están adelante en las encuestas: el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Precisamente, se había conocido que Valencia y Oviedo no coincidían en algunos puntos, entre ellos la implementación del Acuerdo de Paz, que el Estado colombiano firmó en 2016 con la hoy extinta guerrilla de las Farc y que ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por parte del Centro Democrático. Esta semana Oviedo, que se resiste a llamarlos "líneas rojas", adelantó que había conversado esas "preguntas" con Valencia.

"Quedó claro que hay cicatrices que llevamos de la historia política del país asociadas con la paz que llevan 10 años ahí y de las que no hemos querido hablar. De lo que se trata es que más que rechazar a la gente por esas cicatrices podamos juntar esas cicatrices a la hora de pensar un propósito común. Podemos pensar distinto, nos pueden doler diferentes aspectos de la paz, pero sí necesitamos que en Colombia haya paz, y si podemos hacer equipo para que eso sea una realidad, lejos de de cómo inició esta conversación, es lo mejor que le puede pasar a Colombia", afirmó Oviedo, quien recalcó que a su juicio "sumar entre distintos es el camino".



¿Oviedo consideró lanzarse a la alcaldía de Bogotá?

Durante la entrevista con Noticias Caracol, Oviedo, un economista que el lunes cumplirá 49 años, también se refirió a la versión que circulaba sobre la posibilidad de que, luego de los resultados de la consulta del 8 de marzo, él se lanzaría a una eventual elección por la alcaldía de Bogotá. El ahora candidato a la Vicepresidencia reconoció que sí sueña con llegar a ser alcalde de Bogotá en algún momento. "Yo me debo a Bogotá. Este proyecto político se debe a Bogotá", reconoció, al tiempo que afirmó que hará "todo a mi alcance en la trayectoria política que estoy forjando para servirle a Bogotá".

Sin embargo, detalló por qué tomó la decisión de irse con Valencia. "Las decisiones políticas se toman con el principio de responsabilidad o de oportunidad. Yo tenía la opción de elegir entre esos dos criterios para decidir qué hacer. El más cómodo era el de la oportunidad, el de decir -como le pasa a muchos representantes del centro con su culto al 'yo'-: "yo ya tengo un 1,2 millones de votos, logré mi cometido, los guardo 19 de meses para volver a salir y lanzarme a la alcaldía de Bogotá". Pero hoy Colombia necesita decisiones basadas en la responsabilidad, y es que esos votos que dejaron sorprendido al país porque creyeron en alguien que quiere algo sensato para Colombia tienen la oportunidad de moderar, a través de esta coalición, a la derecha institucional para que sumemos entre distintos y encontrar una apuesta razonable que desarrolle inclusión, paz y productividad".

Ante los señalamientos de quienes dicen que Oviedo es uribista, el exdirector del Dane hizo un llamado a "romper los estereotipos de la política", pues a su juicio "la ideología política no se contagie como la viruela sino que se construye". "Estamos haciendo un esfuerzo honesto y claro para demostrar que el centro político escucha", afirmó.

