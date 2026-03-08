"Ha transcurrido en lo que es posible con absoluta normalidad": MOE sobre elecciones legislativas

A pocos minutos del cierre de las urnas, la Misión de Observación Electoral reportó que la jornada electoral en Colombia registra el menor número de procesos e irregularidades reportados durante el desarrollo de la votación, según informó su directora, Alejandra Barrios.



De acuerdo con las declaraciones entregadas a la periodista de Noticias Caracol, Luisa Soto, la directora de la Misión de Observación Electoral indicó que, a lo largo del día, se han recibido 91 reportes realizados por ciudadanos relacionados con situaciones ocurridas durante el proceso de votación.

Según explicó Barrios, los reportes se concentran en tres tipos de situaciones. La primera corresponde a casos vinculados con publicidad electoral que no puede realizarse el día de las elecciones. Este tipo de reportes está relacionado con la difusión o presencia de mensajes de campaña en una jornada en la que la normativa establece restricciones a ese tipo de actividades.

El segundo grupo de reportes se relaciona con situaciones que pueden afectar la libertad del voto. En este apartado se incluyen denuncias sobre presunta compra de votos, incautación de recursos y presiones hacia ciudadanos para que voten por determinadas candidaturas.



El tercer grupo de reportes tiene que ver con el funcionamiento de las mesas de votación y el trabajo de los jurados de mesa. En este punto, la MOE señaló que algunas de las incidencias están relacionadas con el procedimiento durante la entrega del material electoral, como el suministro de las tarjetas electorales de la consulta, Senado y Cámara a los votantes.



La información recopilada por la organización proviene de reportes ciudadanos recibidos durante el desarrollo de la jornada electoral en diferentes zonas del país. La MOE realiza seguimiento a estos casos con el objetivo de identificar posibles situaciones que puedan afectar el proceso electoral.

"La Misión de Observación Electoral se encuentra absolutamente satisfecha con lo que ha pasado el día de hoy. Ha transcurrido en lo que es posible con absoluta normalidad." mencionó la directora en las declaraciones.

La Misión de Observación Electoral mantiene monitoreo sobre el desarrollo del proceso y continúa recopilando información relacionada con el comportamiento de la jornada y los reportes ciudadanos registrados durante el día y en días anteriores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co