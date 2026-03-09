Lista de senadores elegidos del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro

El partido Pacto Histórico se convirtió en la primera fuerza política del Congreso de la República para el período 2026-2030. La colectividad superó los 4 millones 4 mil votos en el Senado de la República, según el más reciente boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el 99,56% de las mesas informadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El partido del presidente Gustavo Petro aumentaría su número de curules de acuerdo con las proyecciones de asignación de escaños en la corporación de la cámara alta, más conocida como Senado. La lista cerrada, es decir de voto no preferente, lograría 25 curules, por encima de partido del Centro Democrático, que lograría 17; Partido Liberal con 13; la coalición Alianza por Colombia con 11; el Partido Conservador, también con 11; y el Partido de la U con 9 escaños.



El nuevo Congreso de la República se inaugura el próximo 20 de julio y en esa proyección llegarían muchos novatos al legislativo, varios pertenecientes al Pacto Histórico, que el pasado mes de octubre escogió el orden de las listas. Para la lista de Senado se hizo una repartición de modo cremallera, es decir, encabezado por una mujer y seguido alternamente por un hombre. La exministra de Salud Carolina Corcho, que obtuvo el segundo lugar en la consulta presidencial contra Iván Cepeda, fue elegida como cabeza de esta lista.



Lea: Los políticos 'quemados' del Congreso: Angélica Lozano, Jorge Robledo, Katherine Miranda y más



¿Quiénes serán los senadores del Pacto Histórico para el período 2026-2030?

El partido Pacto Histórico, que viene de la unión de otros partidos y movimientos políticos, entre los que se encuentran el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Unión Patriótica, Progresistas y el Partido Comunista, se consolida como la primera fuerza política del país y como la principal de la izquierda.

Publicidad

Estas son los miembros del Pacto Histórico que tendrían una curul en el Senado de la República para el período 2026-2030, de acuerdo con las proyecciones de asignación de curules para esta corporación del legislativo:



Diana Carolina Corcho Mejía

Pedro Hernando Flórez Porras

Carmen Patricia Caicedo Omar

Wilson Neber Arias Castillo

Laura Cristina Ahumada García

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro

Aida Yolanda Avella Esquivel

Ferney Silva Idrobo

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Carlos Alberto Benavides Mora

Sandra Claudia Chindoy Jamioy

Jorge Alejandro Ocampo Giraldo

Maria Eugenia Londoño Ocampo

Alex Xavier Flórez Hernández

Kamelia Edith Zuluaga Navarro

Agmeth José Escaf Tijerino

Yaini Isabel Contreras Jiménez

Cristian Kevin Gómez Paz

Isabel Cristina Zuleta López

Martín Alonso Caicedo Carabalí

Deisy Johana Osorio Márquez

David Ricardo Racero Mayorca

Deyci Alejandra Omaña Ortiz

Orlando Miguel De La Hoz García

Mary Jurado Palomino

¿Cómo se reconfiguran las fuerzas políticas de Colombia tras elecciones de Congreso?

El partido de gobierno Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático demostraron este domingo en las urnas que son los partidos con mayor caudal electoral al obtener los mejores resultados en las votaciones para el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

El Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, obtuvo la mayor votación en el Senado y tendría 25 curules en el Senado, seguido por el Centro Democrático, con 17, según las proyecciones. Aunque el partido de izquierda no participó en ninguna consulta presidencial, el resultado de esa instancia muestra que su candidato, el senador Iván Cepeda, no tiene rivales de peso en ese sector político. "Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró el candidato.

Publicidad

El Centro Democrático, por su parte, ocupó el segundo lugar en el Senado y volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto puesto en las elecciones legislativas de 2022. Pese a que mejoró su representación en el Senado al pasar de 13 a 17 senadores, el Centro Democrático no logró elegir a su fundador y líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ocupaba el renglón 25 de la lista cerrada.

El uribismo también salió fortalecido de la jornada luego de que la senadora Paloma Valencia ganara con más de 3,2 millones de votos la Gran Consulta por Colombia, con lo cual será candidata en las elecciones presidenciales. "El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos (entre los candidatos) que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor", dijo Valencia.