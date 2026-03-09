Iván Cepeda anuncia como su fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena Aida Quilcué

El senador Iván Cepeda Castro, candidato a la Presidencia de la República por el partido Pacto Histórico, anunció la persona que será su fórmula vicepresidencial. El político escogió a la lideresa indígena Aida Quilcué, quien es senadora por la Circunscripción Especial Indígena, avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

"El proceso político del Pacto Histórico anuncia al país que la senadora indígena Aida Quilcué Vivas sera la formula vicepresidencial del candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Aida Quilcué es una reconocida lideresa del pueblo Nasa, nacida en Tierradentro, Cauca, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, el ambiente y la democracia. Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) y protagonista de importantes procesos de organizacion y movilizacion social en Colombia", se lee en un comunicado del Pacto Histórico, firmado por el candidato y otros miembros de la campaña: Gabriel Becerra, Maria José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez.



El candidato Cepeda dijo que para él es "materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático". El senador dijo que su fórmula a la vicepresidencia le hace el honor de aceptar esta invitación. "Juntos vamos a recorrer este camino", enfatizó.



De acuerdo con el texto compartido por el partido, "la fórmula Iván Cepeda - Aida Quilcué expresa la convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y los sectores sociales que trabajan por una Colombia con justicia social, paz y dignidad". La senadora indígena fue víctima de secuestro el pasado mes de marzo, cuando fue interceptada por presuntos miembros del grupo residual Dagoberto Ramos cuando se movilizaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.

