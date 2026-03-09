En vivo
Cabezote elecciones 2026
Iván Cepeda anuncia como su fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena Aida Quilcué

Iván Cepeda anuncia como su fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena Aida Quilcué

El candidato del Pacto Histórico a la Presidencia, Iván Cepeda, anunció en la tarde este lunes que la senadora indígena Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de mar, 2026
Iván Cepeda y Aida Quilcué.
Iván Cepeda y Aida Quilcué.
Colprensa

El senador Iván Cepeda Castro, candidato a la Presidencia de la República por el partido Pacto Histórico, anunció la persona que será su fórmula vicepresidencial. El político escogió a la lideresa indígena Aida Quilcué, quien es senadora por la Circunscripción Especial Indígena, avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Últimas Noticias

  1. Lista de senadores elegidos del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro
    Carolina Corcho, Pedro Flórez, Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada y Walter Rodríguez serán algunos de los senadores.
    Colprensa/Archivo particular
    Elecciones Colombia

    Lista de senadores elegidos del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro

  2. Congreso.
    Congreso.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    Elecciones 2026: ¿cómo queda la izquierda, la derecha y el centro en el Senado tras los resultados?

"El proceso político del Pacto Histórico anuncia al país que la senadora indígena Aida Quilcué Vivas sera la formula vicepresidencial del candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Aida Quilcué es una reconocida lideresa del pueblo Nasa, nacida en Tierradentro, Cauca, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, el ambiente y la democracia. Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) y protagonista de importantes procesos de organizacion y movilizacion social en Colombia", se lee en un comunicado del Pacto Histórico, firmado por el candidato y otros miembros de la campaña: Gabriel Becerra, Maria José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez.

El candidato Cepeda dijo que para él es "materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático". El senador dijo que su fórmula a la vicepresidencia le hace el honor de aceptar esta invitación. "Juntos vamos a recorrer este camino", enfatizó.

De acuerdo con el texto compartido por el partido, "la fórmula Iván Cepeda - Aida Quilcué expresa la convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y los sectores sociales que trabajan por una Colombia con justicia social, paz y dignidad". La senadora indígena fue víctima de secuestro el pasado mes de marzo, cuando fue interceptada por presuntos miembros del grupo residual Dagoberto Ramos cuando se movilizaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

