¿Habrá ciclovía en Bogotá este 31 de mayo? Recomendaciones por elecciones presidenciales 2026.

Con las elecciones presidenciales de 2026 cada vez más cerca, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aclaró cómo operará la tradicional ciclovía en Bogotá este 31 de mayo. Y es que, según la Registraduría Nacional, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto tanto en Colombia como en el exterior. De ese total, 40.007.312 personas podrán sufragar en el territorio nacional y 1.414.661 lo harán desde otros países

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La Registraduría informó además que fueron habilitados 13.742 puestos de votación, distribuidos entre Colombia y el exterior. En total funcionarán 122.016 mesas de votación durante la jornada. En territorio colombiano estarán disponibles 118.346 mesas ubicadas en 13.489 puestos. De estos, 6.010 corresponden a zonas urbanas y 7.479 a sectores rurales.

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De hecho, el proceso electoral en el exterior inició desde el pasado 25 de mayo y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo. En el exterior fueron instalados 253 puestos de votación distribuidos en 67 países. Allí se habilitaron 1.489 mesas para los primeros días de votación y 2.181 mesas para la jornada del domingo 31 de mayo. Las autoridades electorales señalaron que el objetivo es garantizar la participación de los colombianos residentes en otros países y facilitar el acceso al proceso democrático.



¿Cómo operará la ciclovía en Bogotá este 31 de mayo?

La tradicional ciclovía de Bogotá no operará este domingo 31 de mayo debido a la realización de las elecciones presidenciales en Colombia. La medida fue confirmada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que explicó que la suspensión busca facilitar la movilidad, la logística y el desarrollo de la jornada democrática en la capital y el resto del país.



La decisión aplicará en toda la red de Ciclovía de Bogotá, que cuenta con 141,46 kilómetros habilitados habitualmente para ciclistas, peatones, corredores y ciudadanos que realizan actividades recreativas los domingos y festivos. De acuerdo con el IDRD, la suspensión se implementa como parte de las medidas que tradicionalmente se adoptan durante los procesos electorales para permitir el desplazamiento de votantes, autoridades, jurados y organismos encargados de la organización y vigilancia de los comicios.

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Cada semana, miles de personas utilizan este espacio para realizar actividad física y movilizarse por diferentes corredores de la ciudad. Sin embargo, durante la jornada de elecciones se priorizarán las labores relacionadas con la operación electoral y la movilidad urbana. La entidad distrital indicó que la restricción solo estará vigente durante el domingo electoral y que la Ciclovía retomará su funcionamiento normal el próximo 7 de junio.

Link para consultar el puesto de votación en Colombia y el exterior

Para consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales de 2026, la ciudadanía puede seguir un proceso sencillo a través de internet. La herramienta está disponible en el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026".

Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación".

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado.

Quienes residen fuera del país también pueden realizar la consulta mediante el sistema habilitado para votantes en el exterior, disponible en el siguiente enlace.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Para ejercer el derecho al voto en Colombia únicamente se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus formatos vigentes:

Cédula amarilla con hologramas.

Cédula en policarbonato.

Cédula digital en dispositivos móviles autorizados.

Otros documentos como licencias de conducción, pasaportes, libretas militares o comprobantes de trámite no son válidos para la identificación en el proceso electoral.

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Son los jurados de votación quienes están obligados a verificar la identidad del sufragante antes de entregar el tarjetón, como parte de los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del proceso.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co