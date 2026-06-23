"Hasta el momento, resultados del escrutinio confirman los del preconteo": MOE de la Unión Europea

Dos días después de la segunda vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea, la cual monitoreó la jornada el pasado 21 de junio, se pronunció sobre las elecciones. Esteban González Pons, jefe de misión de la entidad, dijo que, por el momento, "los resultados del escrutinio confirman los del preconteo", en el cual quedó como presidente electo Abelardo de la Espriella. Pons añadió que una auditoría internacional "valoró positivamente el software de gestión de resultados", y resaltó el "incremento en el número de los testigos de los partidos", quienes pudieron cumplir con su deber con las garantías electorales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, aseguró que los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella tuvieron la seguridad necesaria, y que la jornada se llevó a cabo con tranquilidad. No obstante, dijo que fue una campaña "muy polarizada y se ha visto a menudo muy agresiva, lo que ha generado una fuerte tensión en el debate político y en la sociedad colombiana".

Según el organismo internacional, se registró una cantidad significativa de contenidos hechos con inteligencia artificial que se utilizaron "para la desinformación generalizada y la difusión de montajes ultrarealistas desde entornos no identificados de ambos candidatos, aunque con mayor frecuencia a favor de De la Espriella". En ese sentido, dada la importancia que han adquirido las campañas en línea, dijo que "el control de los gastos de publicidad digital es cada vez más necesario".



Sin embargo, afirmó que "el marco jurídico e institucional sigue siendo insuficiente para llevar a cabo esta tarea. Sobretodo por la extraterritorialidad de las plataformas digitales. Las carencias de los mecanismos de transparencia en la financiación de las campañas que identificamos en la primera vuelta se han mantenido en la segunda", y se concluyó que es "más que probable" que exista una "infradeclaración de gastos e ingresos".



Por otro lado, resaltó que la polarización también se vio reflejada en la "asímetría" de la cobertura entre medios estatales y privados: "Los privados que tienen una audiencia mucho mayor ofrecieron tiempos similares de cobertura, mayoritariamente neutral a ambos candidatos. Sin embargo, los estatales, pese a tener mayores obligaciones de neutralidad y equilibrio, dieron más cobertura al candidato Cepeda y dedicaron menos tiempo De La Espriella y con un tono principalmente negativo".



Preconteo y escrutinio de los jueces coinciden en un 99.997 %: Registraduría

Paralelamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que "una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, "se ratificó que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano".

Publicidad

Noticia en desarrollo...

