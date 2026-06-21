Iván Cepeda votó en Bogotá y asegura que respetará los resultados electorales

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, votó este domingo 21 de junio en Bogotá en el marco de la segunda vuelta electoral. El aspirante ejerció su derecho al voto en el colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital.

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Así fue la llegada de Iván Cepeda a su puesto de votación en Kennedy

Cepeda llegó hacia las 11:30 de la mañana acompañado por decenas de simpatizantes, miembros de su partido y equipo de campaña, entre ellos la congresista María José Pizarro. A su ingreso al puesto de votación, el candidato fue recibido por seguidores que manifestaron su respaldo.



Tras ejercer su voto, el candidato mostró el tarjetón ante los medios de comunicación y luego lo depositó en la urna. El candidato ofreció declaraciones en las que aseguró que respetará los resultados de la jornada electoral, al tiempo que su campaña hará seguimiento al proceso de conteo y escrutinio.



Cepeda se pronunció tras votar sobre los resultados electorales

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Iván Cpeda también hizo un llamado a la ciudadanía para que la jornada electoral se desarrolle de manera tranquila y serena, destacando la importancia de un comportamiento democrático. En ese sentido, pidió evitar insultos y no entrar en dinámicas de agresión, al tiempo que enfatizó que todos los colombianos tienen derecho a pensar distinto y a aportar en la construcción de un destino común.

Cepeda señaló además que, en caso de resultar elegido, gobernará para todo el país y no para un solo sector. Asimismo, afirmó que su campaña ha desplegado una amplia red de testigos electorales y abogados del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, con el fin de ejercer control y verificar los resultados del preconteo y el escrutinio.

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Iván Cepeda está a la espera de lograr una remontada en la segunda vuelta de las elecciones colombianas, en la que busca suceder a Gustavo Petro en la Presidencia. El candidato es un filósofo marcado por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas, y ha sido un férreo defensor de derechos humanos.

Consulte aquí su lugar de votación para la segunda vuelta presidencial

Si aún no sabe dónde votar en esta segunda vuelta presidencial, puede consultar su puesto y mesa de votación a través de la herramienta dispuesta por la Registraduría Nacional. Ingresando su número de cédula, podrá verificar en segundos la información y acudir sin contratiempos a ejercer su derecho al voto este 21 de junio. Consulte aquí su lugar de votación.