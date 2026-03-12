Habla Abelardo de la Espriella después de oficializar la inscripción de su candidatura en Cali

El candidato Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción para las elecciones presidenciales 2026 junto a José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. Los aspirantes hicieron la diligencia en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Cali. De La Espriella dejó en claro las banderas que quiere izar durante su candidatura y en el caso hipotético de que llegue a la Casa de Nariño.

De La Espriella afirmó que era emocionante tanto para él como para Restrepo estar en la región suroccidente de Colombia. “Aquí queremos empezar a unir nuevamente al país con seguridad, prosperidad y lucha frontal contra el crimen organizado”, señaló ante los medios de comunicación.

El abogado reiteró también su premisa en la que asegura que pretende recuperar al país “de las fauces de la violencia” para que se encamine sobre rutas de desarrollo, prosperidad y crecimiento. “Tenemos todo para ser una nación milagro”. Asimismo, recalcó la metodología que implementaría si llega a la Casa de Nariño para ser jefe de Estado: “Los procesos de paz han resultado un total fracaso (...) no han funcionado bien. Lo que procede es suspender todos los diálogos y exigirle a los delincuentes que se sometan al imperio de la ley”.



Además del eje de la seguridad, De La Espriella se refirió a otro tema principal que ocupa su agenda: la recuperación de la economía nacional. Para él y su equipo, la prioridad es cerrar el hueco fiscal que tiene Colombia y crecer cerca de un 6-7 %. Por esa razón, argumenta el candidato, es que quiso que Restrepo se uniera a la campaña.



Y es que De La Espriella reconoce la experiencia de José Manuel Restrepo en la esfera pública y administrativa, quien ocupó el puesto como ministro de Hacienda durante la pandemia y cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo durante la administración del expresidente Iván Duque. Adicionalmente, asumió el puesto como rector en cuatro universidades diferentes. “Es un hombre académico, técnico y de Estado”, aseguró el candidato.

Una de las promesas que De La Espriella menciona públicamente es que “no saldrá de Colombia en cuatro años”, sino que estará recorriendo los 32 departamentos del país, en los que se concentraría en un puesto de mando unificado compuesto por autoridades. “Si la plata no está aquí la conseguimos afuera”, asegura. Paralelo a estos supuestos trayectos que haría De La Espriella si llegase a ser jefe de Estado, sostiene que su fórmula vicepresidencial estaría en el exterior “fondeando los recursos” y “tratando de rescatar la confianza perdida, para que la inversión vuelva a Colombia”.

“Lo he dicho y lo repito, el doctor José Manuel Restrepo va a ser como el Marco Rubio de este gobierno”, sostiene De La Espriella, que pretende que su compañero de gobierno sea quien se encargue del ámbito de relaciones internacionales y economía nacional. “Nuestro vicepresidente va a tener asignadas muchas funciones porque tenemos que aprovechar su experiencia”.

