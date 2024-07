Juan Fernando Cristo: “A Petro le gusta plantear ideas, pero se ocupa poco de administrar”

En Conversaciones de País, sección de Noticias Caracol conducido por María Alejandra Villamizar, Juan Fernando Cristo habla sobre su papel como director del partido 'En Marcha', la importancia de la descentralización en Colombia y la necesidad de una mayor concertación política para impulsar reformas sociales. También hace una evaluación crítica del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Según Cristo, el partido 'En Marcha' está definiendo “cuál va a ser la línea, pero no la línea ideológica, no la discusión de siempre en Colombia de si estamos a la derecha, a la izquierda, al centro, sino las causas que vamos a defender”.

Dijo Juan Fernando Cristo que “en Colombia nos hemos distraído en unos temas que no son los que importan a la gente en los territorios, en las regiones, y nos hemos concentrado en mirarnos el ombligo desde Bogotá. Lo que hemos visto en el país desde el año 91, hasta hoy, no es un proceso de descentralización sino un proceso de recentralización”.

Sobre este tema agregó que “el 82% de los recursos que pagamos los colombianos en impuestos se quedan en un Estado central que crece y crece, pero que no soluciona los problemas de la gente de las regiones. Solo el 6% en los municipios y el 12% en los departamentos. Nosotros proponemos autonomía de verdad”.

Al abordar el tema de la corrupción aseveró que “hemos perdido la batalla”, pues “hemos inventado estatutos anticorrupción, leyes anticorrupción, cambio de la ley 80 de contratación y siguen sucediendo fenómenos de corrupción en todos los niveles. Eso no puede ser el argumento para mantener centralizado el país”.

El exministro del Interior es enfático en señalar que “la elección de un alcalde es mucho más importante para un ciudadano de Timbiquí, de Guapi, de Zipaquirá, que la elección del presidente de la República, pues son los alcaldes los que pueden resolver los problemas de la gente”.

¿Cómo ve usted el momento político del presidente Gustavo Petro?

“Yo creo que al gobierno del presidente Petro la reforma a la salud se le convirtió un poco como lo fueron las objeciones a la JEP al gobierno de Iván Duque en su primer año de gobierno. No se han aprobado las reformas importantes para los colombianos. Yo creo que es bueno que hagan un alto en el camino ahora, en este receso legislativo, para revisar su estrategia, revisar las prioridades y mirar hacia adelante qué es lo que se viene”, respondió Juan Fernando Cristo.

A su vez, manifestó que “al presidente le gusta plantear ideas, mover ideas a nivel nacional y a nivel internacional, pero se ocupa poco de organizar y de administrar, y lo que se ve es un gobierno desordenado, un gobierno que no define prioridades, un gobierno que va lento en la ejecución y no solamente va lento en la ejecución o avanzar en las reformas en el Congreso, sino la ejecución presupuestal. El año pasado tuvieron la aprobación de la reforma tributaria tal vez más ambiciosa que se ha aprobado en muchos años en Colombia y no vemos que avance la ejecución”.

“Hace falta mucha más administración y menos política”, concluyó.