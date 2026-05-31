Jurados de votación llegaron ebrios a mesas electorales en Antioquia: serán sancionados

Miles de ciudadanos designados como jurados de votación se presentaron desde las primeras horas de este domingo en los diferentes puestos electorales del país para cumplir con la labor asignada durante la jornada democrática. Sin embargo, en Antioquia las autoridades reportaron dos casos que alteraron el normal desarrollo de las elecciones, luego de que dos jurados llegaran en estado de embriaguez a sus respectivas mesas de votación.



La situación fue confirmada por las autoridades tras más de tres horas de iniciada la jornada electoral. De acuerdo con el reporte oficial, se trató de una de las pocas novedades registradas hasta ese momento en el departamento.

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Los casos fueron detectados durante un recorrido de verificación realizado en los diez municipios que conforman el área metropolitana de Medellín. Allí se identificó a dos jurados de votación que se encontraban bajo los efectos del alcohol mientras cumplían funciones dentro del proceso electoral.

Según la información entregada por las autoridades, uno de los casos se registró en Medellín y el otro en el municipio de Copacabana, ubicado al norte del Valle de Aburrá.



Tras la verificación de los hechos, ambos fueron retirados de los puestos de votación donde habían sido asignados para ejercer sus funciones.



¿Qué sanciones podrían enfrentar?

De acuerdo con la normativa electoral colombiana, la función de jurado de votación es de carácter obligatorio. Por esta razón, las autoridades consideran este tipo de situaciones como una posible inasistencia o incumplimiento injustificado de las funciones asignadas durante la jornada electoral.

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El Código Electoral, contenido en el Decreto 2241 de 1986, establece que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación y contempla sanciones para quienes no se presenten o abandonen sus responsabilidades sin una causa debidamente justificada.

En el caso de los servidores públicos, la ley señala que la sanción puede llegar incluso hasta la destitución del cargo. Para los ciudadanos particulares, la multa puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir aproximadamente 20 millones de pesos.

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La normativa también contempla sanciones para quienes incumplan otras obligaciones relacionadas con la función electoral, como la firma de las actas correspondientes al cierre de la mesa.

Los jurados de votación son ciudadanos seleccionados mediante sorteo para cumplir una función pública transitoria durante las elecciones. Entre sus responsabilidades se encuentran la atención de los votantes, la entrega de tarjetones, la verificación de documentos, el diligenciamiento de formularios y la realización del escrutinio de mesa.

Las instrucciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Procuraduría General de la Nación indican que los jurados deben permanecer en optimas condiciones durante toda la jornada, desde la instalación de la mesa hasta la finalización del escrutinio.

Según confirmaron las autoridades, las dos personas se encuentran en proceso de judialización, en donde se establecerán las sanciones correspojndientes